Brittany & Patrick Mahomes Welkom baby nr. 2

De uitspraak op het veld staat: Patrick Mahomes is een coole vader.

Terwijl de quarterback van de Kansas City Chiefs zich voorbereidt op deelname aan de Super Bowl 2023 op 12 februari, heeft Patrick het ouderschapsspel al gewonnen dankzij zijn relatie met zijn 23 maanden oude dochter. Sterling Skye.

“Ze is nu een kind, ze is een peuter, geen baby meer”, zei Patrick over hem en zijn vrouw Bretagne Mahomes‘ oudste kind in de aflevering van 19 september van De rit Radio programma. “Het is cool als je naar huis gaat en ze je herkent en doet wat je van haar vraagt, en ze is superslim. Absoluut cool om haar te zien opgroeien.”

Nog cooler voor de Super Bowl-kampioen is om haar een oudere zus te zien worden nadat hij en Bretagne zijn verwelkomd Patrick “Bronzen” Lavon III in november.

“Ze zoekt het uit”, deelde de atleet toen hij Sterling’s reactie op een andere baby in huis beschreef. “Ze wil hem vasthouden en voor hem zorgen en al dat soort dingen.”