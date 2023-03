Microwat? Magnetrons? Nee, niet helemaal. Microadventures – een term die in 2014 werd bedacht door de Britse auteur en ontdekkingsreiziger Alastair Humphreys – zijn momenteel een rage. Ze gaan allemaal over het herontdekken en waarderen van onze directe omgeving. Sommigen van ons hebben misschien het geluk om in de buurt van weelderige bossen, rustige meren, stromende rivieren, glooiende heuvels, dramatische bergen of de machtige oceaan te wonen. Hoe het ook zij, het doel van een micro-avontuur is om de prachtige natuur voor onze deur te verkennen, uit onze comfortzones te komen en iets nieuws te ervaren. In zijn boek over microadventures schrijft Humphreys dat “je niet naar de andere kant van de planeet hoeft te vliegen om wildernis en schoonheid te vinden.” Microadventures, zegt hij, zijn avonturen “dicht bij huis: goedkoop, eenvoudig, kort” die de “essentie van grote avonturen, de uitdaging, het plezier, het escapisme, de leerervaringen en de opwinding” bieden.

Een pad leidt door een sprookjesachtig bos op het Oostzee-eiland Poel, Duitsland Afbeelding: Joachim Pinkawa/Zoonar/foto alliantie

De pandemie van het coronavirus zorgde in 2020 voor een ware explosie van microavontuur. Met pandemiegerelateerde reisbeperkingen in een groot deel van de wereld brachten veel Europeanen hun vakantie thuis door. En met de kommer en kwel van de constant bijgewerkte cijfers over coronavirusinfecties en ziekenhuisopnamecijfers in de media, verwelkomden veel mensen een ontsnapping naar buiten. Google Trends laat zien dat zoekopdrachten naar de Duitse term “Mikroabenteuer” een piek bereikten in de zomer van 2022 – Oostenrijkers, Zwitsers en Duitsers waren druk bezig met het plannen van uitjes in de vrije natuur, zij het dicht bij huis.

Microavonturen zijn er in vele soorten en maten

Een van hen was Bianca Gade, geboren in Brazilië en woonachtig in de zuidelijke deelstaat Saarland in Duitsland. Ze heeft het geluk vlakbij de Hunsrück te wonen, perfect voor natuurliefhebbers. Gade is een liefhebber van het buitenleven en houdt een blog bij met reisverhalen en verslagen uit de eerste hand van haar nieuwste micro-avonturen waarvan ze zegt dat ze zijn ontworpen om “anderen te inspireren dat je soms geen verre reizen hoeft te maken om aan je dagelijkse routine te ontsnappen en plezier te hebben.” Voor haar zijn micro-avonturen energieke ervaringen die een of meerdere overnachtingen met zich meebrengen, bij voorkeur in een tent.

Koud weer heeft Bianca Gade er nooit van weerhouden om van de natuur te genieten Afbeelding: Bianca Gade

Soms plant ze wandelingen die min of meer een spoorlijn volgen, en zet ze haar tent op in de lokale bossen om te kunnen slapen. Op deze manier heeft ze een bestemming uitgestippeld, maar weet ze ook dat ze altijd de trein naar huis kan nemen als ze er genoeg van heeft. Andere keren gaat ze op pad zonder vaste route, wat ze nog spannender vindt. “Die spontane, veelbewogen uitstapjes voelen voor mij als echte avonturen”, zegt ze.

Net als Gade houdt ook de in Berlijn wonende journalist René Wilbrandt van microavonturen. Gewoonlijk vertrekken Wilbrandt en een vriend voor excursies van 24 uur. Hij is onlangs begonnen aan een winters microavontuur op het platteland van Brandenburg, ten zuiden van de Duitse hoofdstad. “We wandelden de eerste dag ongeveer 15 kilometer (9 mijl), brachten de nacht door bij een meer en liepen de volgende dag nog eens 5 kilometer”, herinnert hij zich. Ze wilden graag licht reizen en hadden alleen eten, slaapmatten, slaapzakken en bivakzakken meegenomen, die het water en de wind buiten houden.

Brandenburg staat bekend om zijn vele meren Afbeelding: Rene Wildbrandt/DW

Doe eerst je huiswerk

Afhankelijk van het soort micro-avontuur dat je overweegt en het seizoen, kan een beetje voorbereiding aan te raden zijn, vooral als je van plan bent een nacht door te brengen in de vrije natuur. In Duitsland, net als in de meeste andere Europese landen, is het niet legaal om te kamperen waar je maar wilt. Maar in de praktijk worden mensen die in de schemering een tent opzetten, inpakken en rond zonsopgang gaan zonder sporen of afval achter te laten, soms getolereerd, zegt Gade. Met name Zweden is een van de weinige Europese landen waar de vrijheid om te zwerven iedereen in staat stelt te wandelen en te kamperen waar hij maar wil.

De vrijheid van zwerven in Zweden leent zich uitstekend voor micro-avonturen Afbeelding: Gunar Streu/Zoonar/foto alliantie

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer trekkingkampen ontstaan ​​in Duitsland en Europa. Deze kampen liggen vaak diep in bossen of langs rivieren en bieden ruimte om tenten op te zetten, eenvoudige sanitaire voorzieningen en soms kampvuren, waardoor ze ideaal zijn voor iedereen op een micro-avontuur. Trekkingkampen zijn tijdens de koudere maanden meestal gesloten en in de lente en zomer moet u mogelijk vooraf reserveren, met een verblijf vaak beperkt tot één nacht.

Dus de volgende keer dat je hunkert naar een andere omgeving en verlangt naar wat off-grid plezier en merkt dat je op internet zoekt naar vluchten, heroverweeg dan. Misschien is een micro-avontuur dicht bij huis precies wat je nodig hebt. En een positief neveneffect: op deze manier reizen is over het algemeen goedkoop en milieuvriendelijk.