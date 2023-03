Hoge functionarissen van de Zwitserse topbank, UBS en de Zwitserse autoriteiten raceten dit weekend tegen de klok om een ​​overname van de belegerde collega Credit Suisse te bewerkstelligen in een poging de zenuwen te kalmeren en de besmettingsangst te stoppen.

De snel tot stand gebrachte, door de staat gesteunde deal ter waarde van 3 miljard Zwitserse frank (€ 3 miljard, $ 3,23 miljard) zorgde aanvankelijk voor optimisme bij investeerders, maar dat verdampte al snel. Bankaandelen en obligaties zakten in Azië en Europa in, waarbij de Stoxx Europe 600 Banks-index van de sector tijdens de ochtendhandel met meer dan 5% daalde. De index heeft zich enigszins hersteld van zijn dieptepunten vanochtend.

Het aandeel Credit Suisse zakte ruim 60% onder de overnameprijs en ook het aandeel UBS stond in het rood, evenals de aandelen van het Duitse Deutsche Bank en BNP Paribas in Frankrijk. De Japanse yen, die beleggers in stressvolle tijden relatieve veiligheid biedt, maakte maandag een sprong omhoog, toen beleggers afzagen van risicovollere activa.

Het bloedbad op de financiële markten wordt voornamelijk toegeschreven aan een bepaald aspect van de fusieovereenkomst met Credit Suisse. Volgens de overeenkomst zullen de houders van de additional tier-1 (AT1)-obligaties van de geldschieter ter waarde van $ 17 miljard (€ 16 miljard) worden weggevaagd.

De verrassende stap, die de obligatiehouders straft en tegelijkertijd de aandeelhouders behoudt, heeft beleggers in de AT1-schulden van andere banken zenuwachtig gemaakt.

“Dit is controversieel gezien het feit dat de common equity – die doorgaans wordt beschouwd als ondergeschikt aan AT1 in de kapitaalstructuur – niet volledig is weggevaagd”, zei Andrew Kenningham, hoofdeconoom Europa bij Capital Economics, in een notitie aan klanten. “Er kunnen juridische uitdagingen zijn voor de overeenkomst, waardoor het proces wordt verlengd en verdere onzekerheid ontstaat.”

Er hangen nog steeds donkere wolken boven de geldschieters van Europa Afbeelding: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Wat zijn additional tier 1-obligaties (AT1)?

AT1-obligaties zijn een relatief risicovolle klasse van schuldpapier uitgegeven door banken. Net als andere obligaties betalen ze regelmatige rente, maar ze hebben een hogere coupon om rekening te houden met het grotere risico.

Ze zijn gecreëerd na de wereldwijde financiële crisis van 2008 als een hybride schuld die is ontworpen om de financiën van een bank in tijden van crisis te helpen versterken door schuldeisers verliezen op te leggen en te voorkomen dat de belastingbetaler de rekening moet betalen.

Ze worden ook wel voorwaardelijk converteerbare obligaties of CoCo’s genoemd en kunnen worden omgezet in eigen vermogen of worden afgeschreven wanneer het kapitaalniveau van een bank onder een bepaalde drempel zakt.

AT1-afschrijvingen hebben in het verleden plaatsgevonden, onder meer tijdens de overname van de in moeilijkheden verkerende Spaanse geldschieter Banco Popular in 2017, waar de AT1-obligaties van de bank werden weggevaagd als onderdeel van de reddingsactie.

Over het wegvallen van de Credit Suisse AT1’s gesproken, Jeffrey Gundlach, CEO en Chief Investment Officer bij DoubleLine Capital, tweette dat de obligatiehouders hun risico beter hadden moeten beheren.

Waarom schaadt de AT1-afschrijving de banksector?

De stap van de Zwitserse autoriteiten heeft andere AT1-obligatiehouders geschokt die bang leken dat ze mogelijk een soortgelijk lot zouden kunnen ondergaan in een tijd dat de banksector aan het wankelen is door bankinstortingen in de Verenigde Staten en uit angst voor besmettingsrisico’s.

Dit betekent dat de banken die al een premie hadden betaald om financiering aan te trekken door de AT1-obligaties te verkopen, mogelijk geen kopers voor de hybride schuld zouden vinden, waardoor hun mogelijkheden om kapitaal aan te trekken worden beperkt. AT1-obligaties zijn een cruciale financieringsbron voor banken geweest.

De prijzen van AT1’s in Azië daalden maandag, waarbij schuldbewijzen van sommige banken in de regio met recordbedragen daalden, volgens gegevens van persbureau Bloomberg.

HSBC’s AT1-obligatie van 8% in Amerikaanse dollar, uitgegeven op 7 maart, werd verhandeld tegen 90 cent ten opzichte van de dollar, een daling van ongeveer 5 cent, en registreerde de grootste dagelijkse daling sinds het begin van de handel.

“Wat de markt vandaag zegt, is dat er tussen nu en de vervaldag een risico bestaat op deze schuld die niet correct geprijsd was in het licht van wat er gebeurt bij banken in de VS en de rest van de wereld”, zegt Sean Darby, wereldwijde aandelenstrateeg bij Jefferies in Hongkong.

Zwitserse bank UBS kondigt overname van Credit Suisse aan

Hoe zit het met zorgen over de recessie?

De recessierisico’s zijn toegenomen, ook in de VS, waar de economie het afgelopen jaar sterk bleef ondanks agressieve renteverhogingen. Analisten vrezen dat de ineenstorting van de Silicon Valley Bank en de in New York gevestigde Signature Bank en de gevolgen van de Credit Suisse-deal een bredere kredietcrisis kunnen veroorzaken. Terwijl banken kunnen zien dat het aantrekken van kapitaal moeilijker en kostbaarder wordt, kunnen bedrijven verwachten meer uit te geven voor leningen naarmate kredietverstrekkers voorzichtiger worden.

In zo’n scenario zou veel afhangen van hoe de centrale banken reageren op de huidige crisis.

Grote centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank hebben de rentetarieven in een razend tempo verhoogd om de prijzen van goederen en diensten te temmen. De huidige crisis zou hen kunnen aanzetten tot een adempauze in de verwachting dat de bankencrisis de economische groei zou kunnen vertragen.

De weddenschappen nemen toe dat de Fed, die deze week haar monetaire beleidsvergadering houdt, de belangrijkste rentetarieven niet of slechts met een magere 25 basispunten zal verhogen, vooral gezien het feit dat de kredietsituatie op de markt al krapper wordt.

Hoe reageren autoriteiten?

De ECB zei dat de Europese bankensector “veerkrachtig” is met “robuuste kapitaal- en liquiditeitsniveaus”.

Om de zenuwen van AT1-obligatiehouders te kalmeren, heeft de centrale bank een gezamenlijke verklaring afgegeven met de Europese Bankautoriteit en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad van de EU benadrukten dat in de eurozone de aandeelhouders de eersten zouden zijn die verliezen zouden absorberen voordat AT1-obligaties worden afgeschreven, zoals in het verleden gebruikelijk was.

“Extra Tier 1 is en blijft een belangrijk onderdeel van de kapitaalstructuur van Europese banken”, zeiden ze.

De Fed bood dagelijkse valutaswaps aan om ervoor te zorgen dat banken in Canada, het VK, Japan, Zwitserland en de eurozone voldoende liquiditeit hebben van ’s werelds dominante reservevaluta die veel wordt gebruikt om internationale handel te drijven. Tot nu toe hebben de centrale banken nog geen dollarkoers gezien, wat erop wijst dat de crisis het financiële systeem misschien niet onnodig onder druk zet, meldde Bloomberg.