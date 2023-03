Als er een ranglijst zou zijn voor zangers die eigenliefde prediken, zou Lizzo zeker bovenaan staan. De 34-jarige draagt ​​ongegeneerd nauwsluitende glitter-onesies en viert haar rondingen op het podium tijdens haar optredens en in de media. Haar boodschap is simpel: hou van jezelf – je bent goed zoals je bent. Met haar volksliederen van zelfbekrachtiging is Lizzo een van de meest interessante – en gewilde – mensen in de muziekwereld van vandaag. Op 16 maart sluit ze haar Europese tournee af met een laatste optreden in Londen.

Verpakt met aanstekelijke beats en oprechte teksten, heeft Lizzo de afgelopen jaren luisteraars over de hele wereld gefascineerd. Haar liedjes gaan regelmatig viraal op TikTok en ze wint links en rechts prijzen – ze won onlangs haar vierde Grammy. Lizzo toert momenteel door Europa met haar mix van pop-, rap- en R&B-deuntjes. Ze gaf onlangs drie concerten in Duitsland, waaronder zelfs een techno-geïnspireerde uitvoering van Rammsteins nummer “Du Hast”. Na een twerk-dansroutine maakte ze haar liefdesboodschap duidelijk door het publiek te vertellen “I love you!” In het Duits.

Met haar pleidooi voor meer eigenliefde is Lizzo een icoon in een tijdperk waarin schoonheidsnormen in twijfel worden getrokken en mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen steeds meer vertegenwoordigd worden in films, tv en in de muziekwereld. Fans vieren Lizzo vanwege haar zelfvertrouwen als zwarte vrouw. “Ik hou van je, vergeet het niet, jij mooi zwart meesterwerk!” Ze zegt in haar nummer ‘Skin’.

In een interview in oktober 2022 in Vanity beurs tijdschrift Lizzo zei: “Ik ben een zwarte vrouw, ik maak muziek vanuit mijn eigen zwarte ervaring. Als ik andere mensen daarmee kan helpen, dan is dat goed. Omdat we de meest gemarginaliseerde en verwaarloosde groep in dit land zijn. We hebben het nodig eigenliefde en eigenliefde anthems meer dan wie dan ook.

Een icoon van body positivity worden

Lizzo werd in april 1988 geboren als Melissa Viviane Jefferson en groeide op in Detroit, Michigan en Houston, Texas. Ze studeerde klassiek fluitspel aan de universiteit in Texas voordat ze naar Minneapolis verhuisde, waar ze rond 2011 betrokken raakte bij de rap- en hiphopscene. Ze bracht haar eerste album uit, “Lizzobangers,” in 2013.

Als kind werd Lizzo gepest vanwege haar figuur en vond ze troost in muziek. Tegenwoordig voert Lizzo campagne tegen body shaming, voor velen is ze een icoon van de body positivity-beweging. Hoewel Lizzo een boodschapper is geworden voor het liefhebben van je eigen lichaam, voelde ze zich niet altijd op haar gemak in het hare, en haar persoonlijke reis van het beschamen van haar lichaam naar het omarmen ervan begon niet met een glamoureuze fotoshoot, maar met een traumatisch ongeluk.

In een interview met de Amerikaanse publieke radiozender NPR zei Lizzo dat ze aan een touw in een rivier slingerde toen het touw plotseling brak en ze op de grond vloog, waarbij ze zichzelf ernstig overeind krabde. Terwijl ze aan het genezen was, besefte ze toen dat haar huid haar favoriete ding aan zichzelf was.

“Het was op dat moment dat ik besefte dat ik mijn huid had beschadigd en dat ik de waarde ervan inzag. En dat was de eerste keer dat ik ooit mijn lichaamsliefde ontdekte”, zei ze. De onthulling inspireerde haar lied “My Skin” over het leren houden van het eigen lichaam zoals het is.

Body positivity ‘gecommercialiseerd’

Ze omschrijft zichzelf als dik en zegt dat ze grotere lichamen wil normaliseren en destigmatiseren. Toch in een interview met Mensen tijdschrift in 2022, zei ze dat ze het beu was dat mensen constant over haar lichaamsgrootte praatten. “Ik weet dat ik dik ben. Het stoort me niet. Ik vind het leuk om dik te zijn, en ik ben mooi en ik ben gezond. Dus kunnen we verder?”

Toch is Lizzo consequent een woordvoerder van lichaamspositiviteit geweest, en haar invloed is niet afgenomen met haar stijgende roem. In een interview met Mode, zei ze dat de body positivity-beweging de afgelopen jaren ‘gecommercialiseerd’ en ’toegeëigend’ is geworden en voornamelijk wordt gebruikt door slanke, blanke vrouwen. Daardoor profiteren volgens haar degenen voor wie de beweging eigenlijk bedoeld was er niet meer van.

Het verhaal veranderen via verschillende kanalen

Lizzo probeert het verhaal te veranderen met projecten zoals haar reality-tv-programma ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’. In de serie, die in 2022 een Emmy won, gaat ze op zoek naar achtergronddansers. Lizzo’s optredens zijn berucht omdat ze naast haar zwarte, trans- of curvy dansers op het podium plaatst.

De kunstenaar heeft ook haar eigen shapewear-collectie, ontworpen voor alle lichaamstypes, genaamd “Yitty”, die ze in 2022 uitbracht. Het biedt grote maten tot 6XL. In tegenstelling tot wat de term shapewear doet vermoeden, moeten klanten niet gedwongen worden tot een twijfelachtig schoonheidsideaal. “Ik werd moe van het zien van deze trieste, beperkende shapewear die letterlijk niemand wilde dragen”, schreef Lizzo in een persbericht. “Ik besloot de uitdaging aan te gaan om vrouwen zich weer compromisloos goed te laten voelen.”

Kritische stemmen zouden het kunnen zien als de commercialisering van body positivity die Lizzo zelf aan de kaak stelt. Maar voor de zangeres is de collectie weer een belangrijke stap in haar zoektocht om alle lichaamsvormen te vieren.

