Station Elf irriteerde me in het begin.

Drie afleveringen diep was ik in slaap gevallen tweemaal. Ik was niet alleen gefrustreerd door wat ik zag als zelfgenoegzaamheid – ik verveelde me.

Een post-apocalyptische HBO-max Station Eleven, een miniserie die zich afspeelt in de onmiddellijke nasleep van een dodelijke en zeer besmettelijke griep, is een show over een fictieve pandemie – opgenomen, geproduceerd en uitgebracht tijdens een feitelijk pandemie. Maar in veel opzichten is die pandemie onderdanig en onbelangrijk. Station Eleven is een voorstelling over dingen. Over grote ideeën en thema’s. Het is een show over overleven. Over trauma. Over toevlucht zoeken in de transitieve kracht van kunst en het bindweefsel van ons gedeelde mens-zijn.

Lees verder: Review: de HBO-aanpassing van Station Eleven kwam op een raar, maar goed moment

Met andere woorden: ugh.

Vanaf het begin is dit een show die grote ambities in duidelijke bewoordingen omschrijft. Dit is een show die opent met King Lear. Een show die op flagrante wijze gebruik maakt van Shakespeare als verhaal- en kadermiddel, maar ook de gal om zichzelf in het centrum van een grote literaire canon te plaatsen.

Nogmaals: ugh. De grootste ugh Ik kan opbrengen.

Drie afleveringen diep sprong ik in een van de vele Slack-kanalen van CNET lossen op de show met mijn collega’s. Het was zelfgenoegzaam. Het was saai. Het nam zichzelf veel te serieus. Het stond hoog op zijn eigen voorraad. Het was fundamenteel gebrekkig in vergelijking met een show als, laten we zeggen, Yellowjackets – die zijn eigen thema’s van trauma maskeerde onder het mom van een sluwe en meeslepende mysterieboxshow.

“Station Eleven is waardeloos.” Ik denk dat ik dat typte. Ik had het fout. Ik had het niet meer mis kunnen hebben.

Slechts zeven afleveringen later, aan het einde van de show, kroop ik terug naar datzelfde kantoor Slack, op mijn handen en knieën, om iedereen te vertellen dat – eigenlijk – Station Eleven een van de beste tv-shows is die ik denk dat ik ooit heb gezien in mijn leven en dat elk levend mens moeite zou moeten doen om ernaar te kijken.

Zo pretentieus

Parrish Lewis/HBO Max



Mijn favoriete moment in Station Eleven vindt halverwege aflevering 9 plaats.

Jeevan, een van de hoofdpersonages van de show, zorgt voor Kirsten, een kindactrice die geobsedeerd is door een stripboek – de titulaire Station Eleven. Een stripboek dat ze overal met zich meedraagt ​​terwijl ze door de post-pandemische wereld reist. Een stripboek dat haar hoop geeft in wanhopige omstandigheden.

Na een trektocht terug naar hun thuisbasis, realiseert Kirsten zich dat ze het stripboek in de sneeuw heeft laten vallen. Gefrustreerd, niet helemaal begrijpend waarom het ertoe doet, stampt Jeevan boos terug de wildernis in om het op te halen. Tijdens de zoektocht valt een wolf hem aan en verscheurt hem halfdood. Terwijl hij op handen en knieën kruipt, vechtend om te overleven bij extreme temperaturen onder het vriespunt, stuit hij op het stripboek, begraven in de sneeuw. In totale pijn begint hij het te lezen, voordat hij het opzij gooit, schreeuwend: “HET IS ZO PRETENTIEUS!”

Het is een ongelooflijk louterend moment. Om te beginnen is het grappig! Een perfect getimed moment van komedie te midden van een duister, diepgeworteld moment. Ik lachte hardop. Maar het is ook een erkenning, een uitgekristalliseerd moment van zelfbewustzijn. De show praat over zichzelf, rechtstreeks tegen het publiek. Ja, station elf is pretentieus. Het is een show die actief worstelt met grote ideeën – slingerend naar de hekken, navigerend door de waarde van kunst in een wereld vol lijden.

Maar Station Elf wel Ook zelfbewust genoeg om te weten het vraagt ​​veel. Van zijn publiek, van zichzelf als entertainmentproduct. Dat is belangrijk.

Een grote vraag

Waarom zouden we ons druk maken om een ​​televisieprogramma? Waarom zou elke vorm van kunst ertoe doen? In een wereld waarin ik merk dat ik wegdrijf van zogenaamde ‘prestige-tv’, dwong Station Eleven me mezelf die vraag te stellen.

De laatste tijd heb ik meer kans om eindeloze, wegwerpbare anime of binge-watch feel-good realityshows te consumeren. Het was moeilijk om de “grote hersenenergie” op te roepen die nodig is om te genieten van een show als Station Eleven. Een show die ons dwingt rekening te houden met grote vragen en grote ideeën.

Foto door Ian Watson/HBO Max



Dat is precies waarom ik Station Eleven in het begin zo weerzinwekkend vond. In de nasleep van COVID-19, een periode van ingrijpende politieke strijd, ga je me echt vragen om deel te nemen aan een tv-show over een reizende groep Shakespeariaanse acteurs die Hamlet spelen in een post-pandemische woestenij? Dat is een grote vraag.

Maar Station Eleven werkt omdat het op elk mogelijk niveau heerst. Zo simpel is het. Het is een goed geschreven show, met geweldige uitvoeringen en soundtrack die je zal achtervolgen lang nadat je klaar bent met kijken.

Station Eleven zwaait naar de hekken, maar raakt de bal schoon. Het kost tijd om zijn gedurfde visie waar te maken, maar als je door die aanvankelijke langzame verbranding heen blijft – vecht door die aanvankelijke afstoting – zul je worden beloond met een show die genuanceerde dingen te zeggen heeft over elk “serieus onderwerp” dat het durft aan te snijden. . Dit is een show over families – echt en geërfd. Het is een show over de erfenis van gedeeld trauma. Een voorstelling over kunst als toevluchtsoord. Als je daar de kriebels van krijgt, snap ik het. Maar in een heel reëel universum waar we ons diep in de wildernis van onze eigen pijn en lijden bevinden, is Station Eleven zo essentieel als televisie kan worden.