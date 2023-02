Opmerking van de uitgever: Meld u aan voor Unlocking the World, de wekelijkse nieuwsbrief van CNN Travel. Ontvang nieuws over bestemmingen die opengaan, inspiratie voor toekomstige avonturen, plus het laatste nieuws over luchtvaart, eten en drinken, waar te verblijven en andere reisontwikkelingen.



Tokio

CNN

—



Een verrassend groot aantal Japanners zegt dat reizen voor hen geen prioriteit meer is.

Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek door het wereldwijde inlichtingenbedrijf Morning Consult bleek dat 35% van de Japanse respondenten zei niet meer te willen reizen, het hoogste aantal van alle landen.

Tetsu Nakamura, professor aan de Tamagawa University en specialist in toerismegedrag en psychologie, zegt dat de resultaten helemaal niet verrassend zijn.

“In 2019, zelfs vóór de pandemie, vormden (Japanse) mensen die minstens één keer per jaar naar het buitenland reisden ongeveer 10% van de bevolking”, zegt Nakamura.

Volgens een studie die Nakamura in 2016 deed, zijn er wat hij ‘passivisten’ noemt, degenen die zeggen dat ze naar het buitenland willen reizen maar dat niet willen, en ‘ontkenners’ – mensen die geen interesse tonen in reizen naar het buitenland en dat ook niet willen.

Samen vormen deze twee groepen ongeveer 70% van de respondenten in zijn pre-pandemische studie, met ongeveer 30% van de “ontkenners”.

Ondanks dat Japan het krachtigste paspoort ter wereld heeft, heeft volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken minder dan 20% van de Japanners daadwerkelijk een paspoort..

Voor sommige van deze “nooit-reizigers” zijn binnenlandse reizen binnen Japan voldoende.

“Veel Japanners hebben het gevoel dat reizen naar het buitenland tijdrovend is, zelfs voordat ze voet op vreemd land zetten, dat het veel tijd, vaardigheid en planning kost”, zegt Nakamura.

Hiroo Ishida, 25, een verzorger uit de prefectuur Chiba en motorliefhebber met een voorliefde voor Harley Davidson-motoren, zegt dat dit hem aanspreekt.

“Ik heb wel een verlangen om naar de VS te gaan, vooral omdat de Westerse media in Japan laten zien dat dat de plek is voor motorrijders, maar ik ga hoogstwaarschijnlijk niet omdat alleen al het plannen een ongemak is. Japan is rijk aan bestemmingen die motorrijders aantrekkelijk vinden”, zegt Ishida.

Zijn laatste buitenlandse reis was een excursie naar Guam op de middelbare school; hij heeft sindsdien nooit meer de drang gevoeld om naar het buitenland te gaan, voegt hij eraan toe.

Kotaro Toriumi, een Japanse luchtvaart- en reisanalist, zegt dat de gedachte aan gecompliceerde reisprocedures in het buitenland als gevolg van de pandemie en het risico op infectie mensen belemmert om naar het buitenland te reizen.

Verder beweert hij dat de pandemie de ‘Japanse mentaliteit’ heeft veranderd.

“Mensen die vroeger reisden … zijn nu bang om naar het buitenland te gaan vanwege het risico op infectie, maar reizen prima in eigen land. Ik denk dat ze steeds meer beseffen dat er veel aantrekkelijke toeristische plekken in Japan zijn en dat mensen plezier kunnen hebben zonder naar het buitenland te gaan”, zegt Toriumi.

De analist merkt op dat mensen die zeggen dat ze “nooit meer willen reizen”, misschien gewoon terughoudend zijn om binnenkort te reizen totdat de pandemie volledig voorbij is.

Ook de reiskosten zijn een overweging.

De yen staat op zijn zwakste punt in decennia en veel Japanse arbeiders hebben al 30 jaar geen loonsverhoging gekregen.

Minder besteedbaar inkomen betekent dat jongeren eerder geneigd zijn om thuis te blijven of locaties in de buurt te verkennen.

“Vergeleken met de oudere generaties gaan ze minder snel naar het buitenland omdat ze niet veel geld hebben. Bovendien vinden veel jongeren online entertainment of games op hun smartphone leuker dan reizen naar het buitenland”, legt Toriumi uit. “Veel ouderen zouden graag weer naar het buitenland reizen nadat Covid is gesetteld.”

Aki Fukuyama, 87, is een “half gepensioneerde” financieel directeur van een horecaconglomeraat. Hij heeft veel buitenlandse golfreizen gemaakt en wil graag nog een keer gaan, maar noemt zijn gezondheid en leeftijd de belangrijkste redenen waarom hij waarschijnlijk niet nog een internationale reis zal maken.

“Ik ging vaak (naar het buitenland) tot ongeveer 15 of 20 jaar geleden,” zei hij. “Het helpt niet dat de meeste van mijn vrienden zijn overleden. Ik ben van plan om in het binnenland te reizen, misschien ergens in de buurt, als iemand me uitnodigt.”

Nakamura’s studies tonen aan dat positieve attitudes het winnen van externe druk om niet naar het buitenland te gaan, zodat mensen die altijd graag hebben gereisd, sociale conformiteit niet in de weg zouden laten staan.

“Mensen die altijd een positieve mening hebben gehad over reizen naar het buitenland, proberen dit te doen zodra ze de kans krijgen”, zegt Nakamura. “Dit geldt zowel voor als na de pandemie. Degenen die we nu naar het buitenland zien gaan, zijn die mensen … ze kunnen niet wachten om terug te gaan (naar het buitenland).

Yuma Kase, 25, is een financiële medewerker uit Tokio die zegt dat ze het heerlijk vindt om nieuwe landen te bezoeken en om te gaan met mensen met verschillende achtergronden.

“Voorbereiden om naar het buitenland te gaan maakt deel uit van de reis en opwinding, voel ik. Wetende dat ik moet oefenen wat ik moet zeggen als ik daar aankom of wat onderzoek moet doen naar culturele verschillen, is iets waar ik naar uitkijk”, zegt Kase.

Maar haar liefde voor ontdekken is niet genetisch bepaald. Haar moeder heeft een hekel aan reizen en houdt zich graag aan een vast dagritme. “Het verste waar mijn moeder in 2022 is geweest, was een outlet-winkelcentrum”, lacht Kase.

Volgens de meest recente gegevens van de Japan National Tourism Organization daalde het aantal Japanse overzeese reizigers in 2022 met 86,2%, met ongeveer 2,7 miljoen mensen vergeleken met het cijfer van 20 miljoen in 2019.

“Degenen die vroeger alleen gingen omdat het goedkoop was of niet zo van reizen houden… die reizen nu niet meer”, zegt Toriumi.

Boven: de wijk Shinjuku in Tokio bij nacht. Foto via Adobe Stock.