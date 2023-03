Manchester United keert voor het eerst sinds hun historische nederlaag tegen Liverpool terug in actie in de Premier League, toen ze vanmiddag Southampton ontvingen.

Erik ten Hag wees dezelfde basiself die zondag met 7-0 verloor van hun rivalen – de zwaarste Premier League-nederlaag ooit van de Rode Duivels – aan voor het Europa League-duel halverwege de week.

Getty Weghorst beëindigde zijn doelpuntendroogte op een positieve avond voor United

En United gaf een onmiddellijk antwoord om hun doorgang naar de kwartfinales zo goed als veilig te stellen na een 4-1 overwinning tegen LaLiga.

De winnaars van de Carabao Cup zullen nu proberen het momentum weer op te bouwen met het bezoek van het worstelende Southampton.

Waarom is Man United vs Southampton niet op tv?

Deze wedstrijd wordt dit weekend niet op tv vertoond vanwege de oorspronkelijke wedstrijd die plaatsvindt in het black-outslot van 15.00 uur voor Engels voetbal.

Echter, de wedstrijd werd vorige maand herschikt na de progressie van United naar de Europa League last-16 vanwege hun overwinning op Barcelona.

En nu United donderdagavond in Europa speelde, schrijven de regels voor dat hun Premier League-verplichtingen bijna 24 uur worden uitgesteld om de ploeg extra hersteltijd te geven.

Hoewel de wedstrijd misschien niet beschikbaar is om te bekijken, zal talkSPORT je de hele middag voorzien van live updates.

talkSPORT.com zal ook aanwezig zijn met een speciale liveblog HIER, en zal ook het beste van de reacties na de wedstrijd geven.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Fernandes kon zijn vreugde niet verbergen nadat hij United op voorsprong had gezet tegen Southampton

‘Alles is naar de klote’ – Fans verbijsterd over MOTD-verslaggeving zonder themamelodie ‘Een s***storm’ – Liverpool-baas Jurgen Klopp doet uitspraak over Lineker’s ruzie met de BBC talkSPORT lanceert nieuwe ‘Game of the Day’-show om fans te midden van BBC-chaos te beschermen Match of the Day zal 20 minuten duren zonder commentaar, terwijl de BBC zich diep verontschuldigt Alan Brazil om MoTD te redden? talkSPORT-legende aangeboden aan BBC om crisis te midden van Lineker-ruzie op te lossen Man United-fans maken allemaal dezelfde grap tegen Carragher nadat Liverpool verbijsterd was door Bournemouth





United bezegelde een 1-0 overwinning op Southampton dankzij een volley van Bruno Fernandes toen de twee partijen elkaar in augustus ontmoetten.

En zijn manager Ten Hag was snel vol lof over Fernandes, nadat hij opnieuw het net vond in de zege op Betis.

“Hij was de beste speler op het veld en dat toonde zijn persoonlijkheid. Hij speelde vanavond een iets diepere rol, hij was briljant”, aldus Ten Hag.

“Hij was een leider in positiespel van diep en beheerste het ritme van het spel. Hij had veel goede passes tussen de linies en vanaf dat moment creëerden we veel kansen.”

Ten Hag voegde toe aan BT Sport: “Hij leidde het team vanaf de eerste minuut door zijn spel, balbezit, het ritme van het spel maken en een doelpunt maken, dus ik ben blij.”

De Saints hebben het ondertussen moeilijk gehad sinds de laatste keer dat ze tegen United speelden, maar de club schoof van de onderkant van de tafel nadat hij Leicester de vorige keer had verslagen.