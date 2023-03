De merken die in dit artikel worden genoemd, zijn partners van NBCUniversal Checkout. E! maakt een commissie op uw aankoop. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie. Artikelen worden verkocht door de verkoper, niet door E!.

Maart is Women’s History Month in de Verenigde Staten. Het is een maand lang een viering van de hoogte- en dieptepunten van de geschiedenis van vrouwen in het land, een tijd om de triomfen en successen te eren, zonder uit de weg te gaan hoe zwaar de strijd voor hen is geweest.

De manier waarop ik weet hoe ik het moet vieren? De verhalen (en producten) delen van vrouwelijke makers, oprichters, creatieve functionarissen en meer. Vrouwen staan ​​tegenwoordig achter enkele van de meest trendy, meest gewilde, actuele merken in bijna elke arena, daarom ga ik slechts een paar must-haves delen uit een van de meest verzadigde categorieën op de markt : Huidsverzorging.

Met zoveel opties om uit te kiezen en een schijnbaar grenzeloze reeks geweldige vrouwen om te ondersteunen, hoe moet je kiezen? Ik ga het wat makkelijker maken en deel 10 op vrouwen gebaseerde huidverzorgingsmerken die op elke plank thuishoren.

Of je nu een professional bent die op zoek is naar je volgende nichefavoriet of een beginner die gewoon op zoek is naar een plek om te beginnen, hier zijn 20 huidverzorgingsproducten van door vrouwen opgerichte merken om te ondersteunen tijdens de Women’s History Month. En eigenlijk elke maand.