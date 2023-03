Martin Lohmann weet precies wat hem motiveerde toen hij zijn wintervakantie in het Oostenrijkse Kleinwalsertal aan het plannen was. “Het was verschillende redenen,” vertelt hij DW. “Ik had een andere omgeving nodig om weg te komen van de grijze winter in Noord-Duitsland – om wat frisse lucht te krijgen en in de natuur te zijn en tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen.”

Lohmann is een van de meer dan 50 miljoen Duitsers die jaarlijks op vakantie gaan. Hij is ook een expert in wat Duitsers motiveert om te reizen. Lohmann, afgestudeerd in psychologie, is voormalig hoofd van het Institute for Tourism Research in Northern Europe (NIT). Hij hielp bij het uitvoeren van de jaarlijkse reisanalyse van de Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (Onderzoeksvereniging voor vakanties en reizen), een bevolkingsrepresentatief onderzoek naar het reisgedrag van Duitsers dat sinds 1970 wordt uitgevoerd.

Martin Lohmann zegt dat de reismotieven van Duitsers de afgelopen 50 jaar niet veel zijn veranderd Afbeelding: Marijan Murat/dpa/foto alliantie

Strand en zon motiveren

Het onderzoek gaat na waarom Duitsers zo van reizen houden. De meest voorkomende redenen voor reizen die door deelnemers aan de enquête werden opgegeven, waren ‘er even helemaal tussenuit’, ‘plezier maken, genieten’, ‘zon, warmte, mooi weer’, ‘opladen’ en ’tijd samen doorbrengen’.

Ondertussen stonden redenen als ‘een nieuwe sfeer ervaren’, ‘op pad zijn’, ‘andere landen ervaren’, ‘iets doen dat met cultuur en onderwijs te maken heeft’ of zelfs ‘sporten’ laag op de lijst.

Om het bot te zeggen: de overgrote meerderheid van de Duitsers wil gewoon op het strand liggen en ontspannen. Volgens Lohmann is dit de afgelopen 50 jaar de belangrijkste reismotivatie geweest voor Duitsers. “Egocentrische motieven voeren de boventoon”, zegt hij. “Mensen zijn vooral bezig met het veranderen van hun situatie.”

Duitsers gaan grotendeels op vakantie om te relaxen op het strand, blijkt uit onderzoek Afbeelding: Fokke Baarssen/Zoonar/foto alliantie

Christina Miro, een psycholoog, reistherapeut en gepassioneerde reiziger, is het eens met de resultaten, hoewel ze niet het liefst op het strand zit om te reizen: “Persoonlijk voel ik me aangetrokken tot het vreemde en het onbekende”, zegt ze. Ze is vooral geïnteresseerd in de cultuur, taal en leren over de manier van leven van de lokale bevolking in haar geselecteerde bestemming, zegt ze. “Ik vind het spannend om meer te leren over andere landen.”

Voor de overgrote meerderheid van de mensen daarentegen zijn vakanties in wezen een manier om de vertrouwde omgeving te verlaten en afstand te nemen – zowel fysiek als mentaal – van het dagelijks leven. In het dagelijks leven of thuis is dat natuurlijk niet altijd gemakkelijk, legt Miro uit. “Na een stressvolle periode op het werk verlang je naar rust en ontspanning op vakantie. En vakanties worden vooral geassocieerd met warmte, zon, strand en zee”, zegt ze.

Psychologe Christina Miro zegt dat mensen al het reizen inhalen dat ze tijdens de pandemie niet konden doen Afbeelding: privé

Reizen ondanks crises

Net als in eerdere crisisperiodes had de pandemie van het coronavirus geen blijvend effect op de reislust van Duitsers. Net zoals terroristische aanslagen of milieurampen de toeristenindustrie slechts kortstondig vertraagden, trok de sector snel weer aan nadat de pandemiegerelateerde reisbeperkingen waren opgeheven.

Op veel plaatsen waren de toerismecijfers van vorig jaar bijna terug op het niveau van die van 2019, en Christina Miro is niet verrast. “Het ontbrak ons ​​aan positieve ervaringen tijdens de pandemie”, zegt ze. De behoefte aan vrijetijdsbesteding, sociaal contact en afwisseling kon maar beperkt worden bevredigd, net zoals de wens om de vertrouwde omgeving te verlaten en te reizen onvervuld bleef. “Dat maken we nu goed”, voegt ze eraan toe.

Ongeacht de motieven van mensen, reizen heeft een significant effect op lichaam en geest. “Het feit dat zoveel mensen herhaaldelijk reizen, moet iets te maken hebben met het feit dat het hen goed heeft gedaan”, zegt onderzoeker toerisme Martin Lohmann.

Vakanties kunnen een gevoel van ontspanning geven dat tot lang na het einde van de reis kan aanhouden. Dit gevoel van ontspanning verdwijnt meestal drie tot vier weken na de reis, zegt Lohmann.

De effecten op de gezondheid zijn echter meer op de lange termijn, voegt Lohmann toe. Een spa-vakantie kan bijvoorbeeld de gezondheid enorm verbeteren, zegt hij. Maar er zijn andere soorten positieve elementen die een leven lang meegaan, bijvoorbeeld de kennis die men opdoet bij het leren over een nieuwe cultuur. “Deze kennis blijft je voor altijd bij”, zegt de reisexpert.

Jaarlijks gaan meer dan 50 miljoen Duitsers op vakantie Afbeelding: Lorrana Penna/dpa/foto alliantie

Positieve feedback speelt een rol

Sociale erkenning is een ander positief effect van op reis gaan. Mensen horen graag de woorden van bewondering van vrienden, familie of collega’s als ze vertellen over hun reisavonturen, zegt Lohmann. “‘Wat, jij hebt die berg beklommen?!’ Mensen genieten van dat effect, ook al is het misschien niet de reden waarom ze de reis hebben gemaakt”, legt Lohmann uit. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het zien van de likes en reacties die binnenstromen bij het posten op Instagram en Facebook ook een vorm van onmiddellijke bevrediging geeft die geassocieerd is geworden met reizen.

Reizen kan ook een positieve invloed hebben op het zelfvertrouwen, vooral als men tijdens de vakantie een uitdaging aangaat, zoals het oefenen van een vreemde taal of het doen van een moeilijke fysieke activiteit. Dat laatste beleefde Lohmann tijdens zijn vakantie in Kleinwalsertal. “We hebben daar een behoorlijk uitdagende sneeuwschoenwandeling gemaakt”, zegt hij. “Het was een geweldig gevoel om achteraf te kunnen zeggen: ‘Geweldig! Dat kan ik.'”

Dit artikel is vertaald uit het Duits.