Een groot deel van de Russische energie-export is getroffen door westerse sancties sinds het land zijn grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, met als opmerkelijke uitzondering: kernenergie.

Rosatom, het Russische staatsmonopolie op het gebied van kernenergie, dat uranium exporteert en verrijkt en overal ter wereld kerncentrales bouwt, heeft de controle over Europa’s grootste kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizhzhia sinds de Russische troepen die een jaar geleden in beslag namen.

Kiev heeft Russische troepen ervan beschuldigd het complex in een militaire basis te hebben veranderd en het als dekmantel te gebruiken om aanvallen uit te voeren, wetende dat Oekraïne niet kan terugschieten zonder het risico te lopen een van de reactoren van de centrale te raken. Oekraïne heeft Rusland ook de schuld gegeven van explosies op de locatie, ook eind vorig jaar.

Petro Kotin, interim-president van het Oekraïense atoomenergiebedrijf Energoatom, maakt zich zorgen over de militarisering van de fabriek, maar ook over een aanzienlijke vermindering van het aantal gekwalificeerde medewerkers ter plaatse. De Russische persdienst voor de fabriek vertelde CNN dat er nieuwe werknemers worden aangeworven, “wat zorgt voor (de) veilige werking.”

Als er iets gebeurt, kan Energoatom “niet tussenbeide komen en daadwerkelijk de gevolgen verzachten of een noodsituatie verzachten”, omdat Rusland het grondgebied controleert, zei Kotin.

Ondanks wat Kotin omschreef als het toenemende risico op een fout of schending van veiligheidsprotocollen in de Zaporizhzhia-fabriek, en herhaalde oproepen van Kiev om sancties tegen Rosatom, blijft het Russische bedrijf grotendeels ongedeerd, hoewel het Verenigd Koninkrijk zijn topmanagement en verschillende dochterondernemingen vorig jaar sancties oplegde. maand, en Finland beëindigde afgelopen mei een deal met een energiecentrale.

Experts zeggen dat Rosatom beschermd blijft door de vitale rol die het speelt in de wereldwijde kernenergie en het feit dat het niet gemakkelijk kan worden vervangen.

Het probleem is een “Russische pop van in elkaar grijpende afhankelijkheden”, zegt Paul Dorfman, voorzitter van Nuclear Consulting Group en al jarenlang adviseur van de Britse regering en de nucleaire industrie.

Om te beginnen is Rosatom een ​​belangrijke exporteur van splijtstof. In 2021 vertrouwden de Verenigde Staten op het Russische nucleaire monopolie voor 14% van het uranium dat hun kernreactoren aandreef. Europese nutsbedrijven kochten bijna een vijfde van hun splijtstof van Rosatom. Volgens Dorfman heeft de Europese Unie weinig vooruitgang geboekt sinds ze zich heeft losgemaakt van de Russische nucleaire industrie.

Rosatom biedt ook verrijkingsdiensten, goed voor 28% van wat de Verenigde Staten nodig hadden in 2021.

Het heeft over de hele wereld talloze kerncentrales gebouwd en in sommige gevallen de bouw ervan gefinancierd. Volgens het Center on Global Energy Policy van Columbia University was eind 2021 bijna een op de vijf kerncentrales in de wereld in Rusland of door Rusland gebouwd, en Rosatom bouwt er nog 15 buiten Rusland.

Kacper Szulecki, een onderzoeksprofessor aan het Noorse Instituut voor Internationale Zaken, zegt dat de kosten van het bouwen van een kerncentrale zo hoog zijn dat het alleen kan worden gefinancierd door regeringen, en in sommige gevallen zelfs niet kunnen betalen. In die gevallen kwam Rosatom vaak tussenbeide door kredietlijnen aan te bieden die gegarandeerd waren door de Russische overheid en in sommige gevallen langetermijncontracten om brandstof te leveren voor of zelfs om de fabriek te laten draaien.

Szulecki, co-auteur van een recent artikel over de Russische nucleaire industrie, zegt dat de meest extreme van dit soort deals het build-own-operate-model is. Het werd voor het eerst gebruikt door Rosatom met de Akkuyu-energiecentrale in Turkije, die het bedrijf aan het bouwen is, volledig financiert en heeft toegezegd haar hele levensduur te blijven gebruiken.

Een dergelijke afhankelijkheid kan andere overwegingen overtroeven. Hongarije is bijvoorbeeld de meest uitgesproken tegenstander van de Europese Unie van sancties tegen Rosatom. Het is ook een van de weinige EU-landen die voor meer dan 40% van hun elektriciteit afhankelijk zijn van kernenergie en het heeft een langetermijnfinancieringsovereenkomst met Rosatom om een ​​kerncentrale te bouwen.

Experts zeggen dat het jaren zal duren om nieuwe leveranciers te vinden om Rosatom in de wereldwijde nucleaire industrie te vervangen.

Dat is misschien de reden waarom Rosatom’s bezetting van de fabriek in Zaporizhzhia, in plaats van toekomstige klanten af ​​te schrikken, samenviel met een groei van de buitenlandse inkomsten van het bedrijf. De directeur-generaal Aleksey Likhachev vertelde in december aan de Russische krant Izvestiya dat de buitenlandse inkomsten in 2022 met ongeveer 15% zouden stijgen in vergelijking met 2021.

Kotin van Energoatom is van zijn kant van mening dat Rosatom de apparatuur in de fabriek zo slecht onderhoudt dat de Russische bezetting onomkeerbare schade kan aanrichten.

Als het nog een jaar doorgaat, “dan weet ik zeker dat we deze fabriek niet opnieuw kunnen opstarten”, zei hij.

Diplomatieke pogingen om de controle over de centrale terug te geven aan Oekraïne zijn tot stilstand gekomen, zei de Oekraïense minister van Energie Herman Halushchenko afgelopen weekend.

Rusland heeft Oekraïne zelf herhaaldelijk beschuldigd van het beschieten van de Zaporizhzhia-fabriek en in een e-mail aan CNN ontkende Rosatom’s persdienst voor de fabriek dat er zwaar militair materieel op de site was.