Leicester-huurling Ayoze Perez keerde terug naar Engeland om Manchester United te achtervolgen en scoorde een verbluffende gelijkmaker voor Real Betis.

De Spaanse aanvaller, die in januari voor een tijdelijk contract bij LaLiga kwam, opende zijn account voor de club op voortreffelijke wijze in de heenwedstrijd van de Europa League in de laatste 16.

Getty Perez maakte gelijk voor Betis in de 32e minuut tegen United op Old Trafford

De halve volley van Perez nestelde zich in de verre hoek van de paal

Rode Duivels-ster Marcus Rashford had de patstelling in de zesde minuut doorbroken op Old Trafford toen de ploeg van Erik ten Hag dreigde te gaan rellen.

Het was zijn 18e doelpunt sinds de WK-onderbreking en zijn 25e van het seizoen in alle competities – dat is bijna evenveel als hij scoorde in de voorgaande twee campagnes samen.

Maar de bezoekers groeiden in het spel na een aantal gemiste kansen van de gastheren en brachten de United-gelovigen net na het halfuur tot zwijgen.

Perez controleerde de bal met zijn borst net binnen de rand van het strafschopgebied, voordat hij een prachtige halve volley aan de buitenkant van zijn rechterschoen naar de verre paal leidde.

David de Gea maakte geen schijn van kans tussen de stokken toen de 15-yardaanval van Perez wegboog van zijn uitgestrekte armen.

Er waren vraagtekens bij een mogelijke handsbal in de opbouw, aangezien Juanmi de bal per ongeluk met zijn hand leek te hebben gecontroleerd.

AFP De Gea was machteloos om te voorkomen dat Perez de wedstrijd op gelijke hoogte bracht naar 1-1

De VAR bekeek het incident en kende het doelpunt toe, aangezien er volgens de regels alleen een reden zou zijn om het doelpunt af te keuren als de bal in de opbouw de arm van de doelpuntenmaker raakt.

Perez hielp Betis bijna een seconde toe te voegen in de 44e minuut toen zijn lage voorzet afketste op Raphael Varane, waar hij vervolgens van de paal afketste.

De ex-speler uit Newcastle was in zijn laatste twee optredens betrokken bij drie doelpunten tegen United, nadat hij twee assists had gegeven bij de 4-2 overwinning van de Foxes in het King Power Stadium in oktober 2021.

Voorafgaand aan die wedstrijd had hij in zijn eerste 12 wedstrijden tegen de Rode Duivels geen doelpunten geregistreerd.

Getty De voorzet van Perez vlak voor rust ging van Varane af en belandde op de paal

Het was ook zijn eerste doelpunt tegen een Premier League-ploeg dit seizoen, nadat hij voor Leicester negen keer met een blanco gelijkspel had gespeeld.

Perez is aan het einde van het seizoen een free agent en zijn verbluffende schot zal hem geen kwaad doen om potentiële vrijers aan te trekken.

De voorsprong van Man United werd vroeg in de tweede helft hersteld door een fraaie curlingpoging van Antony. Volg alle laatste updates van de wedstrijd op ons liveblog.