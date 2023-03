Ongeveer 85% van de plastic verpakkingen wereldwijd belandt op stortplaatsen .

In de Verenigde Staten, verreweg de grootste vervuiler van plastic ter wereld, werd slechts ongeveer 5% van de meer dan 50 miljoen ton plastic afval geproduceerd door huishoudens in 2021 gerecycled, volgens naar Greenpeace.

Met een wereldwijde verdrievoudiging van de plasticproductie tegen 2060 , plastics die voornamelijk uit olie of gas zijn gemaakt, zijn een groeiende bron van koolstofvervuiling die de klimaatverandering aanwakkert. Veel komt ook in de oceanen terecht en heeft ernstige gevolgen voor het leven in zee.

Beloften van grote plasticproducenten zoals Nestlé en Danone om recycling te bevorderen en meer gerecycled plastic in hun containers te doen, zijn grotendeels verbroken.

De plasticlobby, samen met supermarkten in landen van Oostenrijk tot Spanje, ontlopen deze verantwoordelijkheid soms door tegen te lobbyen statiegeldregelingen, waaronder plastic flessen.

Maar er is hoop. Er wordt momenteel onderhandeld over nieuwe universele plasticregels als onderdeel van een wereldwijd plasticverdrag gericht op het stroomlijnen van de productie, het gebruik en hergebruiken van plastic met behulp van een circulair economisch model.

Toch steunt circulair productontwerp ook op de mythe van recycling, die in zijn huidige gedaante weinig doet om een ​​groeiende plasticcrisis te verlichten.

Zeven soorten plastic scheiden klopt niet

De meeste plastic verpakkingen worden gemaakt van zeven soorten plastic die grotendeels onverenigbaar zijn met elkaar en die kostbaar zijn om te sorteren voor recycling.

Afgezien van PET, of polyethyleentereftalaat, ’s werelds meest voorkomende plastic met een #1-label, en hogedichtheidpolyethyleen (HDPE), dat het #2-symbool draagt, kunnen er nog vijf andere soorten plastic worden ingezameld, maar deze worden zelden gerecycled, zegt Greenpeace. .

PET is het meest recyclebare plastic en er is een sterke markt voor het bijproduct dat wordt gebruikt om drankflessen, voedselcontainers of vezels voor kleding te maken.

Maar de hardere kunststoffen nummer 3-7 hebben een zeer kleine markt aangezien de waarde van de grondstof lager is dan de kosten van recycling.

“Het is moeilijk om al het plastic opnieuw te verwerken en te sorteren”, zegt Lisa Ramsden, Greenpeace USA Senior Plastics Campaigner. Recyclingbakken voor gemengde containers bevatten veel verontreinigingen die plastic onrecyclebaar maken, voegde ze eraan toe.

“Recycling is niet het probleem, plastic wel”, legt Ramsden uit. Omdat nieuw nieuw plastic vaak goedkoper is dan gerecycled materiaal, is plasticrecycling niet economisch, zei ze.

Nieuw plastic is te goedkoop

De post-consumer plastic hars gemaakt van gerecycled materiaal wordt ondermijnd door goedkoper primair materiaal, waardoor de markt voor gerecycled plastic wordt beperkt.

Rapportage door marktanalisten uit New York S&P Globallaat zien dat de vraag naar ruw gerecycled plastic vertraagt, onder andere door stijgende transportkosten voor recyclingbedrijven in Azië en een vertraging in de bouwsector die plastic bouwmaterialen maakt.

Ironisch genoeg hebben de verboden op plastic zakken in Afrika en Azië de hoeveelheid voedermateriaal beperkt, wat naast de lage recyclingpercentages wereldwijd ook de prijs van gerecycled materiaal verhoogt.

Terwijl de prijs van nieuw plastic afhangt van fluctuerende olie- en gasprijzen, worden deze fossiele brandstoffen vaak gesubsidieerd. Volgens Sander Defruyt, die het New Plastics Economy-initiatief leidt bij de in de VS gevestigde non-profitorganisatie, de Ellen MacArthur Foundation, zou gerecycleerd plastic concurrerender zijn als subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk zouden worden afgeschaft.

Maar bedrijven die afval produceren, kunnen helpen de lage kosten van nieuw plastic te verlagen door recyclingprogramma’s voor plastic te subsidiëren volgens het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), zei DeFruyt. Dergelijke bedrijfssubsidies zijn de sleutel geweest tot het succes van afvalrecyclingprogramma’s in EU-landen als Duitsland en Frankrijk, voegde hij eraan toe.

De grondstof gemaakt van gerecycled plastic kan momenteel niet concurreren met op olie of gas gebaseerd plastic Afbeelding: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Lichtgewicht ‘flexibele’ verpakkingen booming maar niet-recyclebaar

De lichtgewichtverpakkingen die eten en snacks zoals chips of chocoladerepen vers houden, vormen volgens Defruyt zo’n 40% van de plastic verpakkingen in de wereld.

De lichtgewicht, meerlaagse verpakkingen voor eenmalig gebruik, ook wel flexibele verpakkingen genoemd, worden gebruikt om ongeveer 215 miljard producten in te verpakken alleen al in het VK.

Slechts een vijftal Europese landen proberen momenteel deze pakjes te recyclen, constateert DeFruyt. In de VS maakten flexibele verpakkingen slechts 2% uit van residentiële recycling in 2020.

Wanneer de verpakking niet op de vuilnisbelt belandt of wordt verbrand, gaat deze gemakkelijk verloren of wordt deze in het milieu weggegooid.

Een deel van het probleem is hun meerlagige samenstelling die soms is bekleed met folie, waardoor het erg duur is om ze in recyclebare delen te scheiden. Flexibele verpakkingen zijn ook vaak “supervervuild” met voedselresten, waardoor ze ook niet meer te recyclen zijn, constateert Defruyt.

De verpakkingsindustrie beweert dat flexibele verpakkingen voordelen voor het milieu hebben, omdat ze lichter zijn dan stijvere kunststoffen en minder transportemissies veroorzaken, terwijl ze voedsel ook langer vers houden.

Inspanningen van de flexibele verpakkingsindustrie om de pakjes onderdeel te maken van een circulaire economie doen weinig om de recyclingpercentages te verhogen.

Een deel van de oplossing verbieden?

In een onderzoek uit 2022 van de meer dan 23.000 mensen in 34 landen zou bijna 80% voorstander zijn van een verbod op soorten plastic die niet gemakkelijk kunnen worden gerecycled.

Dit omvat een wereldwijd verbod op producten en materialen gemaakt van moeilijk te recyclen kunststoffen. Auteurs van het onderzoek, uitgevoerd door de internationale natuurbeschermingsorganisatie WWF en de in Australië gevestigde campagnevoerders Plastic Free Foundation, zeiden dat “elke zinvolle vooruitgang bij het verminderen van wereldwijd plastic afval” een verbod moet omvatten op “de meest schadelijke en problematische soorten plastic voor eenmalig gebruik, vissen uitrusting en microplastics.”

De EU heeft een aantal stappen in deze richting gezet door 10 plastic producten voor eenmalig gebruik te verbieden die niet alleen de stranden van Europa verwoesten, maar ook in strijd zijn met een model van de circulaire economie waarbij alle wegwerpplastic in de EU tegen 2030 herbruikbaar of recyclebaar zal zijn.

Ondertussen hebben meer dan 30 Afrikaanse landen lichtgewicht plastic tassen geheel of gedeeltelijk verboden . Een van de doelstellingen van een wereldwijd plasticverdrag zal zijn om deze fragmentarische verboden te harmoniseren tot een coherente wereldwijde regelgeving.

Bewerkt door: Tamsin Walker