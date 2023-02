David Solomon, CEO van Goldman Sachs Group Inc., tijdens een evenement aan de zijlijn op dag drie van het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland, op donderdag 19 januari 2023.

Het idee achter Marcus — de transformatie van een Wall Street-krachtpatser in een Main Street-speler die reuzen als die van Jamie Dimon zou kunnen opnemen JPMorgan Chase — boeide de financiële wereld vanaf het begin. Binnen drie jaar na de lancering in 2016 trok Marcus – een knipoog naar de voornaam van de oprichter van Goldman – $ 50 miljard aan waardevolle deposito’s, een groeiend kredietbedrijf en was hij als overwinnaar uit de intense concurrentie tussen banken gekomen om een ​​creditcard uit te geven aan de vele iPhone-gebruikers van Apple .

De man die verloor van Solomon, Harvey Schwartz, was een van de vele oorspronkelijke geldschieters van het bedrijf’s uitstapje naar consumentenbankieren en werd vaak gezien op de vloer in het hoofdkantoor van Goldman in New York waar het werd gebouwd. Zou Solomon het ontluikende project doden?

Dat verhoogt de inzet voor Solomon’s tweede investeerdersdagconferentie op dinsdag, waar de CEO details zal geven over zijn nieuwste plan om duurzame bronnen van omzetgroei op te bouwen. Beleggers willen een verklaring van wat er mis is gegaan bij Marcus, dat werd aangeprezen op Goldman’s vorige investeerdersdag in 2020, en bewijs dat het management lessen heeft getrokken uit de kostbare episode.

Goldman-aandelen deden het beter indexen van bankaandelen tijdens Salomo’s ambtstermijn, geholpen door de sterke prestaties van haar kernactiviteiten op het gebied van handel en investeringsbankieren. Maar beleggers belonen Solomon niet met een hoger veelvoud van zijn inkomsten, terwijl hij aartsvijand is Morgan Stanley heeft de afgelopen jaren een grotere voorsprong opgebouwd, met een verhouding tussen prijs en tastbare boekwaarde die ongeveer het dubbele is van die van Goldman.

Maar toen Marcus veranderde van een bijproject in een focuspunt voor investeerders die hongerig waren naar een groeiverhaal, breidde het bedrijf zich snel uit en bezweek het uiteindelijk onder het gewicht van Solomons ambities. Eind vorig jaar capituleerde Solomon voor eisen om het bedrijf in toom te houden, het op te splitsen in een reorganisatie, het inaugurele leningproduct te vernietigen en een dure lopende rekening op te schorten.

“We hebben veel vooruitgang geboekt, zijn flexibel geweest wanneer dat nodig was, en we kijken ernaar uit om onze investeerders op de hoogte te houden van die vooruitgang en het pad dat voor ons ligt”, zei Tony Fratto, hoofd communicatie van Goldman, in een verklaring. “Het is duidelijk dat veel innovaties sinds onze laatste investeerdersdag hun vruchten afwerpen in al onze bedrijven en rendement opleveren voor de aandeelhouders.”

De architecten van Marcus hadden zijn reis niet kunnen voorspellen toen het idee in 2014 buiten de locatie werd geboren in het vakantiehuis van de toenmalige Goldman-president Gary Cohn. Hoewel Goldman een leider is in het adviseren van bedrijven, staatshoofden en ultrarijken, was het niet aanwezig in retailbankieren.

Ze gaven het een apart merk, deels om het te distantiëren van de negatieve perceptie van Goldman na de crisis van 2008, maar ook omdat het hen in staat zou stellen het bedrijf af te splitsen als een zelfstandige fintech-speler als ze dat wilden, volgens mensen met kennis van zaken. de materie.

“Zoals veel dingen die Goldman begint, begon het niet als een grootse visie, maar meer als: ‘Hier is een manier waarop we wat geld kunnen verdienen’, zei een van de mensen.

Ironisch genoeg was Cohn zelf tegen de push van de detailhandel en zei hij tegen het bestuur van de bank dat hij niet dacht dat het zou lukken, volgens mensen met kennis van zaken. Op die manier was Cohn, die in 2017 vertrok om lid te worden van de regering-Trump, een symbool van veel van de oude garde van het bedrijf die geloofden dat consumentenfinanciering gewoon niet in het DNA van Goldman zat.

Cohn weigerde commentaar te geven.