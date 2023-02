Tijdens zijn reis naar Polen afgelopen maart bereikte Biden Rzeszow, zo’n 60 mijl van de grens met Oekraïne, en klaagde dat hij niet verder kon.

“Een deel van mijn teleurstelling is dat ik het niet uit de eerste hand kan zien zoals op andere plaatsen”, zei hij tijdens een briefing over vluchtelingen. Hij zinspeelde op zorgen over de veiligheid als de belangrijkste zorg. “Ze laten me, begrijpelijkerwijs, denk ik, niet de grens over om te kijken wat er gaande is in Oekraïne.”

Maandag bracht Biden eindelijk een bezoek aan Kiev, een reis die gedurende meerdere maanden “nauwkeurig was gepland”. Het gebeurde door het werk van kleine teams van individuen van verschillende instanties: de stafchef van het Witte Huis, de Nationale Veiligheidsraad, het militaire kantoor van het Witte Huis, het Pentagon, de Amerikaanse geheime dienst en de inlichtingengemeenschap.

Amerikaanse functionarissen beschreven het bezoek van Biden aan het actieve oorlogsgebied als “ongekend”, daarbij verwijzend naar de afwezigheid van enige Amerikaanse militaire voetafdruk in Oekraïne en de kleiner dan normale diplomatieke operatie bij de Amerikaanse ambassade in Kiev.

De logistiek complexe reis, en misschien wel de meest symbolisch belangrijke van het presidentschap van Biden, kwam dagen voor het eenjarige jubileum van de oorlog en was een teken aan Rusland dat het Westen stevig achter Oekraïne zou blijven staan. Biden’s langverwachte reis naar de uitgeputte hoofdstad van het land bood meer dan alleen een foto-op, maar een kans om met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy te praten over een conflict waarvan het einde nog niet in zicht is en hoeveel meer het Westen kan doen om de conclusie te bespoedigen – en ervoor te zorgen dat het plaatsvindt op de voorwaarden van Oekraïne.

Zelfs nadat Biden maandag veilig en met succes Kiev had verlaten, weigerden functionarissen van het Witte Huis details te delen over hoe hij daar in de eerste plaats naartoe reisde, daarbij verwijzend naar de aanhoudende bezorgdheid over de veiligheid over zijn buitengewone bezoek aan een actief oorlogsgebied.

Biden reisde met een veel kleinere groep assistenten en veiligheidsfunctionarissen dan normaal, aldus het Witte Huis. Maar ze weigerden te zeggen wanneer hij Washington verliet, of hij met Air Force One of een ander militair vliegtuig vloog, en of hij in Oekraïne landde of het land binnenkwam via trein, helikopter of militair konvooi. Slechts twee verslaggevers reisden met Biden mee, en beiden kwamen overeen om collega’s geen informatie of verslag over de reis te sturen totdat Biden Kiev had bereikt. Ze werden in Kiev vergezeld door een tweekoppige CBS News-crew die meereed in de autocolonne van de president, volgens de White House Correspondents’ Association.

“Toen hij overkwam, was de president erg gefocust om ervoor te zorgen dat hij het meeste uit zijn tijd op de grond haalde, waarvan hij wist dat die beperkt zou zijn”, vertelde Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Biden, maandagochtend aan verslaggevers tijdens een telefoontje na het maken van de reis naast de president. “Hij was enthousiast over het maken van de reis.”

De volledige reispool van verslaggevers en fotografen die oorspronkelijk gepland waren om met de president naar Polen te vliegen, werd achtergelaten, maar er werd nog steeds verwacht dat ze maandagavond zouden vertrekken zoals gepland, en een zeldzame overzeese reis zouden maken aan boord van een presidentieel vliegtuig zonder de president aan boord.

Uren voordat Biden in Oekraïne aankwam, informeerden Amerikaanse functionarissen Rusland over de reis van de president, zei Sullivan, “voor deconflictiedoeleinden”, een poging om elke vorm van onbedoelde escalatie te voorkomen die de twee naties in een direct militair conflict had kunnen brengen.

Het bezoek van Biden onderstreepte de veranderende berekeningen van een regering die zich steeds meer op haar gemak voelt met haar rol in de oorlog – en zich minder zorgen maakt over vergeldingsmaatregelen vanuit Moskou.

Gedurende een jaar van gevechten hebben de VS hun reactie gekalibreerd in overeenstemming met andere NAVO-bondgenoten en geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om op te komen voor de soevereiniteit van Oekraïne en mogelijke escalaties die zouden kunnen leiden tot een directer conflict met Rusland. Naarmate de oorlog voortduurt, hebben de VS hun risicobeoordelingen aangepast en geleidelijk de defensiehulp voor het Oekraïense leger opgevoerd te midden van de publieke drukcampagne van Zelenskyy en naarmate inlichtingenfunctionarissen minder nerveus zijn geworden over het feit dat de Russische president Vladimir Poetin gevolg gaf aan de impliciete dreigementen om een ​​volledig -oorlog tegen het Westen.

Medewerkers zeiden dat ze meer details zouden vrijgeven over hoe de president naar Oekraïne reisde en over de veiligheidsmaatregelen die aan het einde van zijn reis waren genomen, die woensdag zal eindigen na twee dagen vergaderen en een toespraak in Polen. Sullivan weigerde meer details te geven over de aard van het gesprek of de reactie van Moskou.

In Kiev begonnen eerder op de dag berichten te circuleren over een mogelijk bezoek van de Amerikaanse president in de aanloop naar het eenjarige jubileum van de Russische invasie. Amerikaanse militaire vliegtuigen cirkelden rond de Poolse grens en inwoners van Kiev plaatsten video’s op sociale media van lockdowns in het stadscentrum en in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba annuleerde een gepland bezoek aan Brussel voor maandag voor de Raad Buitenlandse Zaken.

Een Oekraïense regeringsfunctionaris zei dat de Oekraïners “al lang om dit bezoek hebben gevraagd”. De functionaris voegde eraan toe dat het bezoek “in zeer korte tijd” was voorbereid – ongeveer een week, “met de grootste geheimhouding via (top Zelenskyy-assistent Andriy) Yermak en Kuleba’s communicatielijnen.” De functionaris kreeg anonimiteit omdat de persoon niet bevoegd was om on the record te spreken.

Om veiligheidsredenen waren “slechts een handvol mensen in elke afdeling betrokken”, zei Jonathan Finer, de plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur en, zoals een Amerikaanse functionaris het uitdrukte, “de logistieke puntman” voor de reis.

De president, voegde hij eraan toe, nam vrijdag de definitieve beslissing om door te gaan met de reis na een Oval Office-bijeenkomst met belangrijke leden van zijn nationale veiligheidsbijeenkomst.

“Zijn beveiligingsteam was in staat om de risico’s tot een beheersbaar niveau te brengen en dat was de reden dat hij uiteindelijk besloot te vertrekken”, aldus Sullivan. “Hij kreeg een volledige presentatie van een zeer goed en zeer effectief operationeel beveiligingsplan. Hij hoorde die presentatie, hij was ervan overtuigd dat het risico beheersbaar was en hij nam uiteindelijk de beslissing.”

Met name Biden ging dit weekend niet naar huis in Wilmington, Del., zoals hij bijna altijd doet, terwijl hij in het Witte Huis verbleef. Op zaterdag stopten hij en de first lady, na zijn gebruikelijke middagtrip naar de mis, bij het Smithsonian Museum of American History en aten daarna in een restaurant in de wijk Bloomingdale in Washington.

Op zondag werd in de vroege ochtend een “reis-/fotodeksel” afgekondigd, waarmee de pers werd gewaarschuwd dat de president de rest van de dag het Witte Huis niet zou verlaten.

Maar hij was al weg, nadat hij om 04.15 uur was opgestegen vanaf Joint Base Andrews. Zijn volgende optreden was toen hij maandag om 8.00 uur in Kiev aankwam.

Veronika Melkozerova heeft vanuit Kiev bijgedragen aan dit rapport.