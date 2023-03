“Goede dingen hebben tijd nodig, denk ik, en Jim begrijpt dat,” vertelde Worthington aan E! Nieuws’ Francesca Amiker voorafgaand aan de release van de film op 16 december, omdat hij en Saldaña het eenvoudigweg eens waren dat Cameron de reden was dat ze er geen moeite mee hadden om zich te committeren aan wat een meer dan tien jaar durende saga is geweest. “Dit was zijn liefdeswerk.”

“Maar”, voegde de in Australië opgegroeide acteur, wiens verlamde ex-marinier Jake Sully aan het einde van Avatar dat hij liever vecht voor de Na’vi-manier van leven naast liefde Neytiri (Saldaña), “we hebben de 10 jaar of de 13 jaar niet genomen. Het was ongeveer 2013 toen (Cameron) tegen ons zei, ‘Ik weet hoe ik dit verhaal en deze familie kan uitbreiden en een geweldige saga kan vertellen.’

Op dat moment, merkte Saldaña op, “was het pas drie jaar geleden dat we de film hadden uitgebracht.”

Worthington voegde eraan toe: “We waren enthousiast over het potentieel van wat hij ons vertelde.”

“En hier is het mooie,” vervolgde Saldaña, “als er iemand is die volledig en volslagen respect heeft voor publiek en fans, dan is het James Cameron. Ja, hij had kunnen profiteren van het momentum van Avatar 1 en haalde een formule tevoorschijn Avatar2– en dan zou het zijn zuiverheid hebben verloren, de essentie van wat het zo bijzonder maakte. Goede dingen hebben dus tijd nodig. Hij moest er even tussenuit en zijn leven gaan leiden. Hij deed meer expedities, hij bracht tijd door met zijn familie die zijn ride-or-die is – vooral Suzy – die altijd achter hem staan ​​en het fort echt vasthouden.