Waarom Haley onder de rivalen in opkomst is voor Trump

Als je in slaap was gevallen terwijl je de Republikeinse voorverkiezingen volgde, zou ik het je niet kwalijk nemen. Maar misschien is het de moeite waard om even op te vrolijken.

De afgelopen maanden heeft Nikki Haley genoeg gewonnen in de peilingen dat ze op het punt staat Ron DeSantis te overtreffen als de belangrijkste rivaal van Donald J. Trump in de race.

Nu mevrouw Haley nog steeds ruim 50 procentpunten achterloopt op de heer Trump in de nationale peilingen, brengt haar stijging zijn pad naar de nominatie niet bepaald in gevaar. Ze is in ieder geval een klassieke fractiekandidaat: iemand die een veerkrachtige steunbasis heeft opgebouwd door tegemoet te komen aan de wensen van een minderheid van de partij. Dus als u dit alleen leest omdat de kans groot is dat Trump in gevaar is, kunt u weer in slaap vallen.

Maar ook al is het nog steeds moeilijk om je een overwinning van Haley voor te stellen, haar opkomst kan deze race toch interessanter maken, vooral in de vroege staten, waar over zes weken gestemd zal worden. Mevrouw Haley ligt nu nek-aan-nek met de heer DeSantis in Iowa, een staat waar hij op rekent om een ​​jarenlange neerwaartse spiraal in de peilingen te keren. Ze ligt ruim voor op meneer DeSantis in New Hampshire en South Carolina, twee staten waar een gematigde South Carolinian als zij het relatief goed zou moeten doen.