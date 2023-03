“Ik ben een psychopaat bij een Taylor-show,” gaf ze toe. “Ik word gek. Ik ben helemaal niet cool. Ik ben net de meest gênante vriend.”

T.Swift zal deelnemen aan de Eras-tour, die op 17 maart van start gaat in Glendale, Arizona. GAYLE, HAIM, Phoebe Bridgers, Grace Abrams, beabadoobee, meisje in het rood En OWEN.

HAIM bandleden en zussen Alana Haim, Daniëlle Ham En Este Haim eerder gutste over hun opwinding voor de tour, tegen E! Nieuws in november: “We zijn er nog steeds niet over uit dat we op tournee gaan.”

Este voegde eraan toe dat het beste deel van het optreden met T.Swift is “we mogen het doen met onze vriend, wat zo leuk gaat worden.”

