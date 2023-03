Duitsland wordt minder aantrekkelijk voor buitenlandse toptalenten, volgens een nieuwe studie van Bertelsmann/OESO die de regering van Olaf Scholz zorgen zal baren, die probeert om meer buitenlandse geschoolde werknemers te krijgen om de gaten op de arbeidsmarkt te vullen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) “Indicatoren van talentaantrekkelijkheid”, vrijgegeven op donderdag, laat zien dat Duitsland van de 12e plaats in 2019 is gezakt naar de 15e dit jaar van de 38 OESO-landen. De analyse is gebaseerd op zeven “dimensies” die buitenlandse talenten zouden waarderen: kwaliteit van kansen, inkomen en belastingen, toekomstperspectieven, gezinsomgeving, vaardighedenomgeving, inclusiviteit en kwaliteit van leven.

De studie isoleerde vier groepen mensen die overheden hopen aan te trekken – hooggekwalificeerde specialisten, zakenmensen, startende oprichters en internationale studenten – en ontdekte dat Duitsland in slechts één van die groepen, de studenten, in de top 10 stond. De top vier landen waren Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland en Australië, met het VK en de VS op de 7e en 8e plaats.

Duitsland om de toegang voor buitenlandse geschoolde werknemers te vergemakkelijken Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Spreekt u Engels? ‘Nee’

Mara weet meer over de plussen en minnen van verhuizen naar Duitsland dan de meesten. De 30-jarige Roemeen, die eerder in het Verenigd Koninkrijk woonde, was verheugd een goede baan in de reclame in Berlijn te vinden. Maar na een jaar in Duitsland plant ze al een uitweg. “Misschien blijf ik nog een jaar of twee, maar ik ben niet meer van plan voor de lange termijn”, zei ze tegen DW. “Ik blijf in Duitsland, maar ik zie mezelf hier de komende vijf of tien jaar niet.”

Een baan vinden was het makkelijke gedeelte. Sindsdien heeft ze geworsteld met de bureaucratie, met het vinden van een appartement op de beruchte Berlijnse markt, en met het leren van Duits. Eenzaamheid heeft ook een rol gespeeld: aanvankelijk gedwongen om thuis te werken door de coronaviruspandemie, heeft ze het moeilijk gevonden om sociale contacten te leggen en, aangezien haar werk grotendeels in het Engels is, heeft ze haar Duits niet kunnen verbeteren, ondanks het nemen van cursussen in Boekarest.

Daarentegen blijft de Duitse bureaucratie voor buitenlanders koppig in het Duits, wat het er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. “Natuurlijk kan ik mensen in Duitsland niet vragen om geen Duits te spreken. Dat zou ik nooit doen”, zei ze. “Maar ik voelde me persoonlijk best raar als ze me om verschillende documenten vroegen, en ik begreep er niets van. Iets meer openheid en flexibiliteit zou helpen. En als ik vraag of ze Engels spreken, zeggen ze meestal heel snel ‘nee’ en luid.”

En toch koos Mara ervoor om naar Duitsland te verhuizen omdat ze vond dat het land, en in haar geval specifiek Berlijn, zoveel te bieden had. “Mijn eerste ontmoeting met Berlijn in 2015 was een geweldige ervaring”, zei ze. “Het is een goede combinatie tussen Oost en West. Het voelde goed.”

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Duitsland Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Mensen overtuigen om te blijven

Duitsland wordt steeds wanhopiger om zoveel mogelijk buitenlandse geschoolde werknemers in het land te houden, aangezien een dreigende demografische verschuiving de komende tien jaar miljoenen banen onvervuld zal laten: de laatste van de “babyboomer”-generatie, die een groot deel uitmaakt van het huidige personeelsbestand, zal naar verwachting in 2035 met pensioen gaan.

Volgens berekeningen van het Institute for Employment Research (IAB), onderdeel van het Duitse Federale Arbeidsbureau, heeft het land jaarlijks een nettosaldo van 400.000 immigranten nodig om het land binnen te komen om de gaten op de arbeidsmarkt op te vullen. De laatste prognoses van het officiële bureau voor de statistiek van Duitsland verwachten een netto jaarlijkse immigratie van 290.000 mensen, waardoor mogelijk 3,6 miljoen mensen op de arbeidsmarkt ontbreken.

Maar mensen overhalen om naar Duitsland te komen, is slechts een deel van de oplossing, zegt Paul Becker, sociaal wetenschapper aan het Berlijnse onderzoeksinstituut Minor. “Voor een succesvolle strategie voor geschoolde arbeidskrachten zal het cruciaal zijn om niet alleen voor meer immigratie te zorgen, maar ook dat minder geschoolde arbeiders opnieuw emigreren en in plaats daarvan met hun gezin in Duitsland blijven”, schreef hij in een nieuwe studie die in februari werd gepubliceerd. Uit het onderzoek van Becker blijkt dat de meeste mensen die naar Duitsland komen om te werken, al na drie of vier jaar vertrekken.

Redenen om te vertrekken

Verhuizen naar een nieuw land is altijd ontmoedigend, en Mara’s ervaring met Berlijn komt overeen met een voorstudie die afgelopen december werd uitgebracht door het Instituut voor Toegepast Economisch Onderzoek (IAW) in Tübingen, Zuid-Duitsland, waarin ook aandacht werd besteed aan kwesties als integratie, omgaan met autoriteiten, het betalen van belastingen en sociale verzekeringen.

Op basis van een enquête onder 1.885 mensen die Duitsland hebben verlaten, evenals 38 lange interviews, vond de IAW-studie een complex geheel van factoren die meespeelden in waarom mensen vertrokken, variërend van verblijfsvergunningen, het niet kunnen vinden van passend werk, het niet kunnen om familie over te halen, de hoge kosten van levensonderhoud en persoonlijke problemen.

De meest genoemde reden was eenvoudig genoeg: juridische kwesties in verband met ingezetenschap.

“Ik neem aan dat dit in de meeste gevallen verblijfsvergunningen waren voor opleiding of werk en dat deze gewoon verlopen en niet werden verlengd”, zei IAW-onderzoeksauteur Bernhard Boockmann.

Discriminatie speelde ook een rol, al was het maar een relatief kleine factor. Hoewel iets meer dan 5% van de door de IAW ondervraagden discriminatie noemde als een factor bij hun beslissing om te vertrekken, zei twee derde van de hoogopgeleide mensen uit niet-Europese landen dat ze te maken hadden gehad met discriminatie door de autoriteiten of op het werk.

“Natuurlijk willen we het probleem van discriminatie niet bagatelliseren, dat op zeer uiteenlopende manieren aanwezig is, zeer problematisch is en moet worden aangepakt”, zei Boockmann. “Maar slechts in zeldzame gevallen is dat de reden waarom iemand Duitsland verlaat.”

Duits staatsburgerschap: wat verandert er? Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Wat kan de overheid doen?

Het is duidelijk dat de regering slechts op enkele van de kwesties invloed kan uitoefenen, en geen enkele wet of nieuwe maatregel zal waarschijnlijk duizenden buitenlandse werknemers overhalen om te blijven. Maar Mara, Becker en Boockmann denken allemaal dat er een concrete maatregel kan worden genomen.

“Het Federaal Arbeidsbureau (BA) heeft geen concrete maatregelen over hoe het mensen moet adviseren die erover nadenken om weer te emigreren”, zegt Boockmann. “We vinden bijvoorbeeld dat in een situatie waarin iemand zijn baan verliest, de BA gericht moet overleggen.”

Evenzo denkt Boockmann dat de regering meer zou kunnen doen om arbeiders terug te winnen die Duitsland hebben verlaten, aangezien veel van degenen die hij interviewde het land goed gezind bleven.

Paul Becker denkt dat gezinnen een sleutelfactor zijn en dat de taak veel verder gaat dan het arbeidsbeleid. “Als bekwame mensen naar Duitsland komen en hun families meebrengen, moeten we vragen: ‘Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gezinsleden het hier goed met elkaar kunnen vinden’,” zei hij tegen DW. “Krijgen ze gemakkelijk een appartement, kunnen ze een school of een kleuterschool vinden? Hebben ze de mogelijkheid om de taal te leren? En hoe snel worden ze geraadpleegd over kwesties die verband houden met de Duitse arbeidsmarkt en krijgen ze de hulp die ze nodig hebben?” een baan zoeken?”

Het is, zei Becker, een kwestie van “vele schroefjes” die moeten worden gedraaid om een ​​goed sociaal kader te creëren.

Mara zei ondertussen dat één ding haar zou hebben geholpen: een manier om vrienden te maken. “Branchespecifieke programma’s voor expats zouden meer ondersteund moeten worden”, zei ze tegen DW. “Voor mij zou het erg nuttig zijn geweest om een ​​plek te hebben waar je andere professionals uit het buitenland kunt ontmoeten en ideeën kunt uitwisselen. Het is belangrijk om een ​​band op te bouwen, een interpersoonlijke relatie.”

Bewerkt door: Rina Goldenberg

Alina Kühnel en Sabine Kinkartz werkten mee aan dit rapport.

Terwijl je hier bent: elke dinsdag ronden DW-redacteuren af ​​wat er gebeurt in de Duitse politiek en samenleving. U kunt zich hier aanmelden voor de wekelijkse e-mailnieuwsbrief Berlin Briefing.