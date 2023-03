Lotus Ruan, die technische analyses heeft uitgevoerd van Chinese apps zoals WeChat en momenteel een senior research fellow is bij de in Toronto gevestigde onderzoeksgroep Citizen Lab, herhaalt deze mening: “Met de opkomst van TikTok en de Chinese apps die wereldwijd gaan, (mensen) kijken met een vergrootglas naar de Chinese apps.” Daardoor worden de risico’s vaak overdreven.

De feitelijke verschillen tussen deze apps en Amerikaanse apps zijn vrij klein, zegt Ruan. In 2021 meldde een technische beoordeling van TikTok, uitgevoerd door een collega van Ruan’s, dat het “niet observeerde (TikTok of zijn Chinese versie Douyin) het verzamelen van contactlijsten, het opnemen en verzenden van foto’s, audio, video’s of geolocatiecoördinaten zonder toestemming van de gebruiker. ” (WeChat daarentegen bleek chats te monitoren, zelfs in accounts die niet in China zijn geregistreerd.)

“We hebben nu de neiging om alles te beveiligen”, zegt Ruan, “het is belangrijk, maar we moeten heel voorzichtig zijn als we een nationaal veiligheidskader toepassen op gegevens.” Bezorgdheid over wat deze apps hadden kunnen doen, zou gebaseerd moeten zijn op daadwerkelijk technisch onderzoek in plaats van op speculatie en insinuatie, zegt ze.

Toch moeten journalisten en mensen in beleidskringen nauwlettend in de gaten houden hoe deze apps hun gegevens verwerken, met bijzondere aandacht voor het feit of er gebruikersgegevens worden teruggestuurd naar China.

Zoals Xu me vertelt, is er een legitieme bezorgdheid over de nationale veiligheid over wat er gebeurt met Amerikaanse gebruikersgegevens als deze eenmaal binnen de grenzen van China zijn. China heeft een wettelijk kader ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens, maar het is gericht op het ter verantwoording roepen van particuliere bedrijven, niet op het beperken van wat voor soort gegevens de overheid van bedrijven krijgt of wat het met die gegevens doet.

Er zijn dingen die bedrijven als ByteDance, eigenaar van TikTok, kunnen doen om de zorgen weg te nemen. ByteDance heeft jarenlang gezworen om Amerikaanse gegevens alleen in de VS op te slaan en te verwerken, maar er zijn nog steeds berichten dat bedrijfstechnici in China op ongepaste wijze toegang krijgen tot Amerikaanse gebruikersgegevens. ‘Er zijn een paar dingen die ze hebben gezegd dat ze gaan doen, maar die hebben ze niet gedaan. Ik denk dat dat het probleem is’, zegt Xu. Het afdwingen van die scheiding van gebruikersgegevens – en het gebruik van audits van derden om te bewijzen dat dit wordt gedaan – zou een eerste stap zijn.

Het politieke verhaal rond TikTok als een bedreiging voor de nationale veiligheid kan sommige gebruikers afschrikken – als TikTok niet goed is voor overheidsmedewerkers, zou ik me dan geen zorgen moeten maken en er ook bij weg moeten blijven? Maar tenzij de Amerikaanse regering een alomvattend verbod op TikTok invoert, denk ik dat veel meer gebruikers het zullen blijven gebruiken.

De realiteit is dat uiteindelijk maar heel weinig Amerikaanse gebruikers actief nadenken over uit welk land een app afkomstig is. Veel mensen zullen eenvoudigweg de voordelen en risico’s afwegen: zijn de gekke video’s vermakelijk genoeg om de risico’s te rechtvaardigen van het blootstellen van hun gegevens aan bedrijven en mogelijk statelijke actoren?