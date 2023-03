Het was een ongewoon koude maart, zelfs naar Russische maatstaven. Na de plotselinge dood van Josef Stalin door een hemorragische beroerte op 74-jarige leeftijd, werden vier dagen van nationale rouw afgekondigd voorafgaand aan zijn staatsbegrafenis op 9 maart 1953.

Ondanks de bittere kou verzamelde de bevolking zich in lange rijen om hun respect te betuigen aan de enige heerser en dictator van de reusachtige Sovjet-Unie. Zoveel mensen wilden het lichaam zien van de ‘Vader der Volkeren’, zoals de Sovjetpers hem toen noemde, dat honderden mensen op de dag van de begrafenis werden doodgedrukt.

Het kostte de Sovjetleiding enkele jaren om afstand te nemen van “Stalins persoonlijkheidscultus”, en pas in de jaren zestig werd voor het eerst publiekelijk bekend gemaakt wie hij werkelijk was: een massamoordenaar.

De professionele revolutionair, geboren als Iosif Dzhugashvili in Georgië, wiens pseudoniem ‘de stalen’ betekent, was in 1923 de facto heerser van de Sovjet-Unie.

Volgens schattingen van historici waren tijdens zijn drie decennia durende heerschappij tot 40 miljoen mensen het slachtoffer van Stalins terreur. Ze werden geëxecuteerd, naar dwangarbeidskampen gestuurd of stierven van de honger door hongersnood die hij had veroorzaakt. Er waren massale deportaties en leden van de intelligentsia – vooraanstaande schrijvers, dichters, acteurs, wetenschappers, regisseurs – werden aan de kaak gesteld als ‘vijanden van het volk’, gemarteld of vermoord.

Van destalinisatie tot neostalinisme

“Het klinkt misschien vreemd, maar de dood van Stalin is mijn eerste bewuste jeugdherinnering”, vertelde Irina Sherbakova aan DW. De mede-oprichter van mensenrechtenorganisatie Memorial ontving eind 2022 de Nobelprijs voor de Vrede.

“Ik was toen een peuter, in 1953, maar ik herinner me de dood van Stalin nog goed”, zegt de 72-jarige historicus. “Ik heb het op een kinderlijke manier waargenomen, vooral de sfeer: hoe de ijzige kou en angst – de laatste maanden van het Stalin-tijdperk waren erg benauwend, erg deprimerend – een verwachting van de lente werden.”

En inderdaad volgde de lente, toen de Sovjetautoriteiten de tiran een paar jaar later uniform veroordeelden en een destalinisatieproces begonnen.

Het gebalsemde lichaam van de dictator, dat aanvankelijk naast dat van Lenin was geplaatst in een mausoleum op het Rode Plein in het centrum van Moskou, werd in 1961 uit de openbare vertoning gehaald en buiten de muren van het Kremlin begraven.

Talloze Stalin-monumenten en bustes in de Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden, voorheen een integraal onderdeel van het stadsbeeld, werden op grote schaal vernietigd – omgesmolten, begraven of in rivieren gegooid.

De dooiperiode van Chroesjtsjov in de jaren zestig veranderde het land voor altijd en legde twintig jaar later de basis voor perestrojka-beleidshervormingen.

Memorial, opgericht in 1989, was een internationaal netwerk van mensenrechtenorganisaties dat zich vooral richtte op het aanpakken van de gevolgen van Stalins terreur. Maar het werd in 2021 door Rusland gesloten.

Groeten uit het Rusland van Poetin: Stalin slaat terug

Lange tijd leek een wedergeboorte van een Stalin-sekte ondenkbaar. Maar een trend in die richting “begon rond 2014, met de annexatie van de Krim”, aldus de Russische cultuurjournalist en schrijfster Irina Rastorgueva, die net als Sherbakova momenteel in Berlijn woont.

Rastorgueva vertelde DW dat er in de jaren 1990 en 2000 al pogingen waren gedaan om Stalin-monumenten of bustes op te richten, vooral in de provincies of in Stalins geboorteplaats Gori in Georgië. Haar collega’s die aan de Russischtalige Wikipedia werken, houden gedetailleerde registers bij van alle neostalinistische monumenten.

Ze zegt dat het is geëvolueerd van individuen die bustes van Stalin in hun volkstuinen ophangen tot monumenten die voor het hoofdkwartier van de Communistische Partij werden opgericht. Maar wat er nu gebeurt, is niet eens te vergelijken, merkt Rastorgueva op: de Russische staat huldigt zelf nieuwe Stalin-monumenten in het centrum van grote steden in.

Het nieuwste Stalin-monument werd op 1 februari 2023 onthuld in de stad Volgograd (voorheen Stalingrad), ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van het einde van de slag om Stalingrad.

De burgemeester van Volgograd verklaarde tijdens de inauguratieceremonie dat “bepaalde landen de herinnering aan de grote overwinning van het Sovjetleger vandaag willen wissen”, maar dat zouden ze niet toestaan.

Voor het jubileumevenement werd Volgograd zelfs een dag omgedoopt tot Stalingrad. “Ze hadden de stad Putingrad direct kunnen hernoemen”, zegt Rastorgueva ironisch. Het monument staat voor het huidige paradigma van hoe autoriteiten “de geschiedenis van bovenaf interpreteren”, voegt ze eraan toe.

Poetin probeert de dictator te rehabiliteren als de leider die de nazi’s afsloeg en de Sovjet-Unie tot een grote wereldmacht maakte.

“De overwinning van de Tweede Wereldoorlog is de laatste verenigende noemer, de laatste troef van de Russische propaganda”, legt Rastorgueva uit.

Te midden van verliezen in de oorlog in Oekraïne wordt het des te belangrijker voor Moskou om het idee te promoten dat, net als Stalin in 1945, Poetin degene is die het land naar de overwinning zal leiden, voegt ze eraan toe.

Wat volgens Irina Sherbakova nieuw is, is dat de Tweede Wereldoorlog niet langer wordt beschreven als gewonnen door de geallieerden, het Rode Leger of zelfs maar door het ‘heroïsche Sovjetvolk’ – een label dat door Chroesjtsjov werd bedacht in zijn antistalinistische toespraak. in 1956 – maar eerder door Stalin zelf, “wat ook een idee is dat onlangs onder Poetin opkwam”, merkt ze op.

Neo-stalinisme: geen einde in zicht

Irina Sherbakova gelooft dat niets de neostalinistische sekte zal stoppen zolang Vladimir Poetin het land leidt.

In feite heeft het land zijn destalinisatieproces in de eerste plaats nooit voltooid: “Onze organisatie, Memorial, heeft geweldig werk geleverd totdat het werd gesloten, maar we waren slechts een ngo. Het zou de plicht van de staat moeten zijn om te bekennen aan zijn misdaden en de plicht van de burgers om te erkennen dat ze in een criminele staat hebben geleefd’, zegt Sherbakova.

De historicus is ervan overtuigd dat er op een dag hoofdstukken over ‘stalinisme’ en ‘poetinisme’ in Russische schoolboeken zullen verschijnen. “Maar voordat dat gebeurt, moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor wat er nu in Oekraïne gebeurt en de prijs betalen. En die prijs zal erg hoog zijn.”

