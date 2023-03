De bouw van het Trans Mountain-uitbreidingsproject zal later dit jaar worden afgerond en het is waarschijnlijk de laatste nieuwe olie-exportpijpleiding die het land ooit nodig zal hebben.

De pijpleiding heeft in de loop der jaren met veel obstakels te maken gehad, waaronder protesten, rechtszaken en enorme kostenoverschrijdingen. Vorige week werden de kosten van het project in handen van de federale overheid bijgewerkt tot meer dan $ 30 miljard.

In het afgelopen decennium zijn verschillende andere spraakmakende pijplijnvoorstellen mislukt, maar de Trans Mountain-uitbreiding is voor meer dan 80 procent gebouwd en de olie zal naar verwachting begin 2024 in beweging komen.

Terwijl de groei van de olieproductie in Alberta vertraagt, vermoeden sommigen in de industrie dat er geen behoefte zal zijn aan nieuwe olie-exportpijpleidingen.

“Ik denk dat we goed zullen zijn”, zei Alex Pourbaix, president en CEO van Cenovus Energy, in een interview.

“Ik denk niet dat we nog een grootschalige vloeistofpijplijn zullen zien verschijnen, zeker niet in het komende decennium.”

Cenovus Energy CEO Alex Pourbaix, rechts, te zien op de Global Energy Show in Calgary in juni 2022, zegt dat er minder behoefte is aan nieuwe oliepijpleidingen naarmate de productiegroei vertraagt. (Jeff McIntosh/De Canadese pers)

Protesten, politieke veldslagen, rechtszaken

Toen de Trans Mountain-uitbreiding meer dan tien jaar geleden voor het eerst werd gelanceerd, leek het voorstel relatief eenvoudig, aangezien het project een bestaande pijpleiding grotendeels langs dezelfde route zou verenigen. Bovendien zou de pijpleiding niet meerdere grenzen overschrijden, die van Alberta naar British Columbia loopt.

De eerste jaren nadat het project in 2012 was aangekondigd, kreeg het weinig aandacht, vooral omdat andere pijplijnvoorstellen, zoals Northern Gateway, Energy East en Keystone XL, in de schijnwerpers stonden.

Demonstranten die tegen het uitbreidingsproject van de Trans Mountain-pijpleiding zijn, arriveren in maart 2021 in een park net onder een bouwplaats in Burnaby, BC. (Darryl Dyck/De Canadese pers)

Maar toen die projecten haperden en de Trans Mountain-uitbreiding de bouw naderde, volgde het onderzoek snel.

Er waren protesten van inheemse gemeenschappen en milieuactivisten; politieke veldslagen tussen Alberta en BC; toezichthouder en gerechtelijke uitdagingen; en vele andere obstakels die voor meer vertragingen, onzekerheid en kosten zorgden.

Het Trans Mountain-project werd in 2018 door de federale overheid gekocht voor $ 4,5 miljard, nadat de vorige eigenaar Kinder Morgan Canada Ltd. – dat in december 2019 werd overgenomen door Pembina Pipeline Corp. – dreigde het geplande uitbreidingsproject van de pijpleiding te schrappen vanwege milieuproblemen. oppositie, juridische uitdagingen en politiek risico.

De kosten van het project zijn in de loop der jaren gestegen vanwege verschillende factoren, waaronder wereldwijde inflatie en problemen met de toeleveringsketen, ernstige overstromingen in British Columbia, routewijzigingen, uitdagende terrein- en veiligheidskosten.

Pijpleidingen bijna vol

Ondanks alle problemen zeggen experts dat de economische argumenten voor de pijpleiding blijven bestaan, omdat Canadese olie de kust kan bereiken en een betere prijs kan krijgen dan het te verschepen naar de Verenigde Staten, waar het grootste deel van de Canadese olie stroomt.

De industrie heeft ook een ander exportkanaal nodig, aangezien de bestaande pijpleidingen te weinig ruimte hebben.

“We zijn er redelijk dichtbij”, zegt Kevin Birn, een vice-president bij S&P Global Commodity Insights in Calgary, die verwacht dat de Trans Mountain-uitbreiding vol olie zal zitten wanneer deze operationeel is.

Een arbeider kijkt toe terwijl de bouw van het Trans Mountain-pijpleidinguitbreidingsproject in Burnaby, BC, in maart 2021 doorgaat. Het project werd in 2018 door de federale overheid gekocht voor $ 4,5 miljard, ondanks tegenstand van het milieu, juridische uitdagingen en politieke risico’s. (Darryl Dyck/De Canadese pers)

“Over het algemeen zien we aan het einde van dit decennium dat het hele West-Canadese systeem – zelfs inclusief enkele uitbreidingen en optimalisaties die niet zijn gebeurd – ten noorden van 90 procent wordt gebruikt. En dat is tot ver in de jaren 2030 met de voltooiing van TMX .”

Birn zei dat hij ook betwijfelt of er in het land nog meer grote oliepijpleidingen zullen worden aangelegd – niet alleen omdat er niet genoeg olieproductie zal zijn om de behoefte te rechtvaardigen, maar omdat alle problemen met de Trans Mountain-uitbreiding een pijpleiding zouden veroorzaken. ontwikkelaar voorzichtig en aarzelend om een ​​groot project in Canada te bouwen.

Ondertussen is er voor de belangrijkste tegenstanders van Trans Mountain enige troost, gezien hoeveel er de afgelopen tien jaar in Canada is veranderd op het gebied van de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen, milieubeleid en inheemse rechten.

“Ze hebben de strijd min of meer verloren, maar de oorlog gewonnen”, zegt George Hoberg, professor aan de School of Public Policy and Global Affairs aan de University of British Columbia in Vancouver.

Hij documenteerde de pijplijn en verschillende andere projecten in zijn boek Het weerstandsdilemma: plaatsgebonden bewegingen en de klimaatcrisis.

De federale regering kon haar steun aan Trans Mountain gebruiken om Alberta ertoe te brengen zich aan te sluiten bij het Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change, zei Hoberg, terwijl inheemse groepen meer rechten hebben gekregen nadat Ottawa de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van Inheemse volkeren.

De bouw van het Trans Mountain-uitbreidingsproject wordt getoond in de buurt van Hope, BC, in oktober 2021. De bestaande pijpleiding, die 1.150 kilometer lang is, vervoert 300.000 vaten olie per dag. De uitbreiding zal de dagelijkse productie verhogen tot 890.000 vaten. (Jonathan Hayward/De Canadese pers)

Zelfs zonder nieuwe voorgestelde olie-exportpijpleidingen in het land, zeggen experts dat er nog steeds conflicten zullen zijn over de voortzetting van de bestaande olie-infrastructuur, evenals over de ontwikkeling van nieuwe aardgas-, koolstofdioxide- en waterstofpijpleidingen. De aanleg van nieuwe elektriciteitstransmissielijnen zal soortgelijke controverses veroorzaken, zei Hoberg.

“Het zijn pijpleidingen voor elektronen en ze hebben dezelfde kenmerken als een pijpleiding in die zin dat het een lange, lineaire infrastructuur is”, zei hij.

Eigendom komt daarna

Nu de bouw van de Trans Mountain-uitbreiding de eindstreep nadert, zal de aandacht spoedig uitgaan naar het eigendom van het project. De federale liberale regering heeft gezegd de pijpleiding te zullen verkopen, maar pas als zeker is dat het project zal worden voltooid.

Sinds een paar jaar bereiden enkele door inheemse volkeren geleide groepen zich voor om biedingen uit te brengen.

“TMX is erg polariserend vanwege de bescherming van het milieu”, zei Stephen Buffalo, president en CEO van de Indian Resource Council, wijzend op het risico van een lekkage.

Als inheemse groepen een eigendomsbelang hebben in het project, is er meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid van lokale gemeenschappen om de bescherming van het milieu te waarborgen, zei hij.

De bestaande Trans Mountain-pijpleiding, die 1.150 kilometer lang is, vervoert 300.000 vaten olie per dag en is het enige pijpleidingsysteem dat olie van Alberta naar de westkust vervoert.

De uitbreiding zal de dagelijkse productie verhogen tot 890.000 vaten.