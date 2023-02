Max Verstappen en Alan Carr is de cross-over die niemand zag aankomen.

De back-to-back wereldkampioen sloot zich aan bij de excentrieke Engelse komiek voordat hij enkele ronden reed op het Grand Prix-circuit van Singapore.

Getty Verstappen voegde zich bij de experts om hen wat advies te geven

sky tv een klasse apart Maar Alan Carr was niet blij

Als onderdeel van de nieuwe serie van A League of Their Own voegde Carr, wiens vader Graham voorheen hoofdscout was bij Newcastle, zich bij de ex-internationals van Engeland Jamie Redknapp en Micah Richards.

Het trio begon aan een roadtrip door Zuidoost-Azië, waar ze aankwamen op het Yas Marina-circuit in Singapore voor de Formule 1-race van vorig seizoen.

Voordat het evenement plaatsvond, maakten alle drie de presentatoren een rondje over de baan na wat coaching van Verstappen, wat Carr verbijsterd achterliet.

“Ik maak me zorgen over die eerste bocht, het is best eng, nietwaar?” vroeg Carr.

Verstappen antwoordde: “Ja, maar je hebt veel wegrennen, zelfs als je het mist, is het goed, het is meer waar de muren zijn, de muren zijn hier super dichtbij.”

Carr onderbrak: “Waarom lach je? Als je het over muren hebt? Ik ben doodsbang, je gaat ‘ha ha ha, muren’, ik heb zoiets van ‘nee’.

sky tv een klasse apart Verstappen probeerde te helpen

sky tv een klasse apart Maar Carr had er niets van

Jake Paul vs Tommy Fury PPV-prijs en zelfs starttijd bevestigd voor Britse vechtfans Tiger Woods overhandigt Justin Thomas een tampon nadat hij hem te slim af was en wordt geconfronteerd met terugslag Paul v Fury LIVE: Alles wat u moet weten over de Saoedische botsing, inclusief talkSPORT-verslaggeving VERANDERINGEN Jake Paul’s opmerkelijke lichaamstransformatie – Disney-ster tot $ 40 miljoen bokser

John Fury vergelijkt Usyk met Cunningham, die Tyson in 2013 liet vallen in hun gevecht Nieuw-Zeeland v Engeland eerste LIVE-test: Broad keert terug terwijl de mannen van Stokes op zoek zijn naar seriewinst





“Raak ze gewoon niet, als je bang bent, sluit dan je ogen”, voegde Verstappen eraan toe

‘Je hebt het slechtste advies gekregen,’ eindigde Carr.

Uiteindelijk bleek de eerste bocht bij Yas Marina te veel voor de gastheer van Chatty Man, die zich op hilarische wijze terugtrok uit de links-rechts-linkshoek, tot groot ongenoegen van Red Bull-teambaas Christian Horner.

Richards versloeg uiteindelijk de rondetijd van Redknapp met 25 seconden, waarmee hij een F1-ervaring afsloot waarbij hij van loyaliteit wisselde.

sky tv een klasse apart Hamilton nam niet de moeite om te stoppen voor Richards

Aan het begin van het programma gaf de voormalige verdediger van Manchester City toe dat ‘ik Red Bull niet kan uitstaan’ ondanks dat ze uitgerust zijn met hun uitrusting, maar dat veranderde al snel van gedachten toen Lewis Hamilton van Mercedes hem ontweek in de paddock.

“Hij werd volledig uitgeschakeld door Lewis Hamilton”, legt Redknapp uit. “Iemand van wie hij altijd zegt dat hij beste maatjes is en dat ze elkaar berichten sturen.”

Nadat hij was uitgeschakeld en de tijden had verbeterd, zei Richards: “Verstappen helemaal, wie is Lewis?

“Ik was Mercedes, maar jij hebt van mij een Red Bull-man gemaakt.”