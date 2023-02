A$AP Rocky voelt zich extra Gucci met zijn laatste optreden.

Het Italiaanse luxemerk maakte op 22 februari bekend dat de rapper werd genoemd als een van de gezichten van zijn cult-favoriete Gucci Guilty-geurlijn. A$AP sluit zich aan bij nieuwe merkambassadeurs Elliot pagina En Anna uitvinden‘S julia garner, die allemaal de hoofdrol zullen spelen in een komende campagne die volgens een persbericht een eerbetoon is aan “vriendschap, zelfacceptatie en liefde in al zijn vormen door middel van een verhaal over tederheid, verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid.”

En hoewel veel beroemdheden de afgelopen jaren de beautywereld hebben aangeboord, gaat de rol van A$AP met Gucci naadloos samen. De twee gaan tenslotte ver terug met de “Praise the Lord” -kunstenaar die de ontwerpen van het merk droeg toen hij voor het eerst beroemd werd.

Bovendien is hij al eerder in Gucci’s advertenties te zien geweest, zoals de 2020 “Life of a Rock Star” -campagne met Iggy pop En Tyler, de Schepper. En laten we A$AP’s onvergetelijke optreden niet vergeten met Rihanna– waarin ze zwangerschapsmode opnieuw definieerde tijdens haar zwangerschap met hun eerste kind, een jongetje – tijdens Gucci’s Milan Fashion Week Show in februari 2022.