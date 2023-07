Volkswagen kündigte an, autonome Fahrzeuge in den USA zu testen, beginnend mit fahrerlosen Versionen seines elektrischen Mikrobusses ID Buzz. Die neue Flotte wird ab Ende dieses Monats auf öffentlichen Straßen in Austin, Texas, getestet.

Die Ankündigung erfolgt Monate, nachdem VW zusammen mit Ford die Finanzierung für Argo AI eingestellt hat, das selbstfahrende Startup, das die Einführung von Robotaxi-Diensten in den USA und Europa geplant hatte. Der Finanzierungsverlust führte dazu, dass Argo geschlossen wurde und die AV-Branche in den Schatten stellte, die mehr als ein Jahrzehnt lang darum gekämpft hatte, ein Geschäftsmodell rund um selbstfahrende Autos aufzubauen.

VW hatte ursprünglich geplant, die Technologie von Argo zu nutzen, um eine Flotte selbstfahrender ID Buzz-Mikrobusse anzutreiben. Mittlerweile entwickelt das Unternehmen die Hardware und Software gemeinsam mit seinem Partner Mobileye selbst. Geplant ist, die Fahrzeuge in den nächsten drei Jahren in Austin und vier weiteren US-Städten zu testen, mit dem Ziel, im Jahr 2026 einen Robotaxi-Dienst zu starten. Der dreireihige ID Buzz für den US-Markt, der letzten Monat auf den Markt kam, wird 2024 in den Handel kommen.

Im Rahmen dieses Plans gründet VW eine neue Tochtergesellschaft – Volkswagen ADMT – mit Niederlassungen in Austin und Belmont, Kalifornien. Die neue Abteilung wird mit ehemaligen Argo-Mitarbeitern besetzt sein, die nach der Schließung des Startups geblieben sind. Autonome ID Buzz-Fahrzeuge mit Flottenmanagement und „Fernführungslösungen“ werden auch an „andere führende Unternehmen im Mobilitäts- und Transportbereich“ verkauft, teilte das Unternehmen mit. Dies ist das zweite Mal, dass der Autohersteller eine neue Tochtergesellschaft ausgründet, um sich dem autonomen Fahren zu widmen.

Das Unternehmen hat seinen autonomen ID Buzz in Deutschland getestet und plant, im Jahr 2025 kommerzielle Robotaxi- und Lieferdienste einzuführen. VW hat angekündigt, die Transporter als Mitfahrflotte unter seiner Tochtergesellschaft Moia in Betrieb zu nehmen, die seit 2015 ein eigenes Unternehmen betreibt Seit 2017 betreibt VW im Rahmen seines „Ride-Pooling“-Angebots in Hamburg eine Flotte von Elektrofahrzeugen. Die Software für autonomes Fahren von VW wird von einer anderen Tochtergesellschaft, Cariad, entwickelt, die im vergangenen Jahr zahlreiche Führungswechsel durchlaufen hat.

Die erste Flotte von 10 ID Buzz-Mikrobussen wird mit autonomer Fahrsoftware ausgestattet sein, die in Zusammenarbeit mit Mobileye, dem zu Intel gehörenden Unternehmen für Fahrerassistenzsensoren und -software, entwickelt wurde, sowie mit Sensoren wie Kameras, Radar und Lidar. Jedes Fahrzeug verfügt außerdem über einen geschulten Sicherheitsfahrer am Steuer, der den Betrieb überwacht und die Kontrolle übernimmt, falls das Fahrzeug in eine Situation gerät, die es nicht bewältigen kann.