Volkswagen onthulde zijn betaalbare elektrische auto voor de massamarkt in de vorm van een concept genaamd de ID. 2all. Met een vanafprijs van 25.000 euro ($ 26.600) en een geschatte actieradius van 450 kilometer (279 mijl), is de Golf-ogende elektrische hatchback bedoeld als dat meest ongrijpbare ding: een plug-in voertuig voor de mensen.

VW onthulde de ID. 2all tijdens een investeerdersevenement in Duitsland – wat doet denken aan Tesla’s eigen investor day-evenement, waarop van Elon Musk werd verwacht dat hij zou pronken met zijn eigen betaalbare EV, maar dat niet deed. De aandelenkoers van Tesla daalde na het evenement toen investeerders klaagden over de afwezigheid van de beloofde elektrische auto. En minder dan twee weken later heeft VW gereageerd met zijn eigen draai aan hoe een EV voor de massa eruit zou kunnen zien.

De Golf-ogende elektrische hatchback is bedoeld als dat meest ongrijpbare ding: een plug-in voertuig voor de mensen

Tijdens de presentatie schetste VW een strategie die een investering omvat van 180 miljard euro ($ 193 miljard) over vijf jaar, onder meer in de productie van batterijen en grondstoffen, om de kosten van de productie van elektrische voertuigen te verlagen en Tesla en anderen in te halen door zijn marktaandeel.

Maar het identiteitsbewijs. Het middelpunt van het evenement was 2all, een compacte EV met een aantrekkelijke prijs en veel potentie. Hoewel het slechts een concept is, zei VW dat het verwacht het voertuig vanaf 2025 in productie te nemen. Het zal een van de 10 plug-in-modellen zijn die tegen 2026 zullen debuteren.

De productieversie van de ID. 2all zal bovenop de tweede generatie versie van VW’s modulaire “MEB” elektrische voertuigplatform worden gebouwd. De huidige versie van MEB drijft de ID.4 cross-over SUV van de autofabrikant aan, evenals een dozijn andere voertuigen van Audi, Skoda en andere merken die eigendom zijn van VW Group. De lange wielbasis en korte overhangen van de ID. 2all zijn ook te vinden op de ID. Buzz, de elektrische minibus van de autofabrikant die naar verwachting in 2024 in de VS op de markt zal komen.

De betaalbare EV wordt ook VW’s eerste plug-in voertuig met voorwielaandrijving; alle andere tot nu toe waren eenmotorige achterwielaandrijving of tweemotorige vierwielaandrijving. De aandrijflijn maakt ook sneller opladen mogelijk, waarbij VW een laadsnelheid van 10 tot 80 procent van ongeveer 20 minuten voorspelt. Het ID. 2all zal weinig opbergruimte hebben, met een volume van 460 tot 1.330 liter, afhankelijk van de stoelconfiguraties.

Hoewel het slechts een concept is, zei VW dat het verwacht het voertuig vanaf 2025 in productie te nemen

Als hatchback is de ID. 2all zal een zware strijd leveren, zowel in de VS als in Europa. Het tijdperk van de “hot hatch” is voorbij en de meeste autofabrikanten hebben de focus verlegd naar cross-overs, SUV’s en vrachtwagens. Om zeker te zijn, VW heeft zijn Scout-merk ingesteld om een ​​nieuwe reeks elektrische vrachtwagens en SUV’s met een avontuurlijk thema te introduceren. Maar een plug-in hatchback, zelfs zo betaalbaar als de ID. 2all, zal tegen de stroom in gaan als het uiteindelijk in de uitverkoop gaat.

VW zegt de ID. 2all vertegenwoordigt een geheel nieuwe ontwerptaal, met de nadruk op ‘sympathiek en enthousiasme’, die de toekomstige elektrische line-up zal bepalen. En terwijl de buitenkant van de ID. 2all lijkt op de stopgezette (voor de VS) VW Golf, het interieur verschilt nogal van de huidige oogst van EV’s van het bedrijf.

VW zegt dat het wil dat het interieur “zelfverklarend” is, en foto’s bevestigen dit, met zwevende displays voor zowel het instrumentenpaneel als het centrale infotainment. Een knop op de middenconsole zou kunnen helpen bij het wegnemen van kritiek op het ontbreken van fysieke bedieningselementen in de ID.4.

Maar een interface in retrostijl, zoals hier te zien is op foto’s van journalisten (en Vergeten medewerker) Daniel Golson, zou die kritiek weer op de voorgrond kunnen brengen. Spelen met een simulacrum van een vintage instrumentenpaneel op een touchscreen is immers niet hetzelfde als in het echt.

Wanneer het in 2025 uitkomt, zal de ID. 2all is misschien niet eens de goedkoopste EV in het aanbod van VW. De autofabrikant bevestigde plannen om een ​​nog betaalbaarder model van minder dan 20.000 euro te produceren, dat waarschijnlijk de naam ID.1 zal dragen. Dat voertuig, dat naar verluidt vergelijkbaar is met de huidige Polo-minicar, maar ook de styling van het ID.Life-concept uit 2021 behoudt, zal naar verwachting in 2027 worden uitgebracht.