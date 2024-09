Stand: 19.09.2024 21:21 Mittelfristig könnten in den deutschen Volkswagen-Werken 30.000 Stellen verloren gehen. Das schreibt das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Insider. Volkswagen und Betriebsrat reagierten gemeinsam.

Im Intranet des Konzerns heißt es, Betriebsrat und Unternehmen „lehnen das angebliche Ziel eines Abbaus von 30.000 Stellen ab“. Zuvor hatte das Unternehmen auf Anfrage des NDR Niedersachsen erklärt: „Diese Zahl können wir nicht bestätigen.“ Volkswagen müsse an seinen deutschen Standorten in der Tat sparen. Die Frage, wie die Kosten gesenkt werden könnten, sei Teil der anstehenden Gespräche mit den Beschäftigten, hieß es weiter. Auch der VW-Betriebsrat reagierte am Donnerstag prompt: Die Zahl sei völlig unbegründet, teilten die Arbeitnehmervertreter in Wolfsburg mit. Die IG Metall erklärte, Massenentlassungen und Standortschließungen seien mit der Gewerkschaft nicht möglich. Es brauche ein tragfähiges Zukunftskonzept, sagte Bezirksleiter und IG-Metall-Verhandlungsführer bei Volkswagen Thorsten Gröger.

VW-Sparmaßnahmen: Stellen- und Investitionsabbau?

Der „Das „Manager Magazin“ beruft sich bei seinen Recherchen auf Aussagen von „Hardlinern im Unternehmen“. Diese gehen davon aus, dass mittelfristig bis zu 30.000 der derzeit 130.000 Stellen in Deutschland abgebaut werden müssen. Zugleich müssten die Investitionen mittelfristig um rund 20 Milliarden Euro gekürzt werden. Auch Konzernchef Oliver Blume halte dies im kleinen Kreis langfristig für realistisch, schreibt das Blatt.

Verhandlungen mit der IG Metall starten nächste Woche

Der Konzern kämpft mit hohen Kosten bei seiner Kernmarke VW. In der vergangenen Woche kündigte der Autobauer den jahrzehntelang mit den Gewerkschaften geschlossenen Beschäftigungssicherungstarifvertrag. Auch Werksschließungen sind im Gespräch. Die Verhandlungen mit der IG Metall beginnen am 25. September.

„Auto-Gipfel“ am Montag

Auch andere Hersteller kämpfen mit schwachen Umsätzen, Kosten und der Umstellung auf Elektroantriebe. Angesichts der angespannten Lage soll es am Montag zu einem Gipfeltreffen kommen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe für Montag zu einem Austausch eingeladen, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums. Neben dem Automobilverband VDA und der IG Metall werden auch die größten Automobilhersteller und Zulieferer erwartet. Am Freitag besucht der Wirtschaftsminister zudem das VW-Werk in Emden.

