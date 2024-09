De Krise bij VW is van niemand in de regio.

Houd er rekening mee dat de start van de Tariefovereenkomst tussen Arbeid en Werk op 25 september zal worden gevolgd door de Marketing Manager van VW in een interview waarin het rapport zal worden ingediend en de rapporten zullen worden gepubliceerd.

VW: Thomas Schäfer hoed noch Hoffnung

De Erwartungen en de Führungsriege zijn zo. Zoals de Markenchef Thomas Schäfer. Maar er kwam een ​​einde aan het interview dat werd gepubliceerd, dat de regeringsleider daar nu weinig kans toe had, het stond in een rapport van de “Wolfsburger Allgemeinen Zeitung” (WAZ). Schäfer erkläre in dem Interview zwart, daar wolle VW wieder zum “führenden globalen Volumenhersteller mit deutschem Footprint” machine. Maar wie besluit de plannen voor zijn toekomst op te lossen, zal daarvoor moeten betalen.

SUV voor minder dan 300 euro huren!

Een elektrische SUV met panoramische bediening, klimaatregeling, slimmer parkeren en 467 liter bagageruimte voor een betaalbare 289 euro in de maand: HIER informeren wij u over de optie Leasing-Schnäppchen.

Het is vermeldenswaard dat Thomas Schäfer het volgende zegt: “Wir müssen wirklich an die Themen ran, die schon langänger bremsen: Dazu zählen auch arbeids- en productiekosten, kapitaal, die niet passen in de nieuwe marktrealitäten, langzame en lange structuren. Dat is tut weh. Aber wir brauchen een inechten Befreiungsschlag (…).“ Wie zich wil laten verkopen, zal niet worden verraden, dus WAZ.

VW: China-Geschäft brengt keine Gewinne meer

Niettemin is er een schuld voor de slimme situatie bij VW in de huidige Vorständen zu: „De markt VW beweegt op zijn eigen financiële basis zonder op hetzelfde niveau te veranderen. Wij verdienen geld in Duitsland, en de grote cheques in China zijn niet duurder. Het is belangrijk om te onthouden dat we het geplante VW-productwerk op de weg kunnen brengen. Darum wordt bei der Zielrendite von 6.5 Prozent.“, dus sterf WAZ.

Meer nieuws:

De modellen van de Marke VW zijn niet het probleem. Voel je nu vrij om alleen te zijn in je eigen huis met “alte Tugenden”. Geniet van uw tijd, want de productie en ontwikkeling in Duitsland zullen goed blijven werken. Management, Betriebsrat en Belegschaft müssen zijn nu een ainem Ziehen en „ihre Hausaufgaben“ machen. Maar het was de Lehrer aufgegeben-hoed (eh in het Bild zu bleiben), ließ Schäfer laut WAZ erneut offen.

Er staat: “We zullen Kraftemessen blijven gebruiken, zonder een gemeenschappelijke Kraftakt te hebben. Ik zal dat doen, dat onze generatie zal sterven, dat VW zal zwijgen en vernietigd zal worden door de crisis en in de toekomst.”