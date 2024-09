Die VW-eigen Prämie in Höhe von 3.570 Euro zou niet meer dan een jaar varen – nach actuellem Stand zomindest. Dat is alles, dat is de ID.3 Pure met de nieuwe luisterprijs die vanaf oktober tatsächlich met een Grundpreis van 29.760 Euro is gekocht. De waardevolle aanschafprijs die je betaalt voor het basismodel met de bijtelling, de politieke goedkeuring is ook belangrijk: VW heeft een elektrische auto voor nog geen 30.000 euro in het programma.

Offiziell führt der nieuwe VW-Verstriebsvorstand Martin Sander interne Verbesserungen als achtergrond van de verzonken basispreises en. “We zullen intensief tijd besteden aan het bestuderen van de interne kosten. Als de ID.3 zou worden gebruikt, zou het eerste wat in juni de VW-aankoop van Ford zou zijn.

Alle opmerkingen van Sander worden ook meegenomen in de berekening van de nieuwe prijzen en aanvullende factoren: “Unser soul is de beste manier om te genieten van de omgeving en de omgeving van een elektrische Volkswagen. Aantrekkelijke beloning voor het spelen met een geweldige worp.”

Dit is belangrijke informatie over de strategische aspecten van de strategie van Wolfsburger: U ontvangt de basisprijs van de ID. 3 Pure voordelen, evenals de Einsteigsversie met 52 kWh batterij – de versies met 59 kWh of 79 kWh kosten in oktober. Als anderen mijn eigen ID.3, besteld vanaf oktober 2024, durven te kopen, zijn zij als eerste welkom. Dat is het, dat 2025 elektrische auto’s zal brengen met de CO2-uitstoot van Volkswagen. Met de levering van CO2-zielen vanaf 2025, aangezien de Autobauer praktisch bevrijd is, zullen er in 2025 25 successen geboekt worden met elektrische auto’s. Het VW-systeem is open voor het publiek en zal in 2025 ook openstaan ​​voor elektrische voertuigen, omdat CO2-boetes in de EU zullen worden vermeden vanwege het risico van vervanging. Meer over de CO2-Flottengrenzwerten en warum sich 2025 das Spiel von 2014 en 2019 wiederholt, erklärt Peter Mock, Europa-Chef des ICCT, in de huidige rapporten van Podcasts eMobility Insights.

Dit brengt nog twee aspecten met zich mee: VW kan een identiteitsbewijs hebben. 3 voor nog geen 30.000 euro qua beleid, wat betekent dat de prijs acceptabel is – maar het is geen optie – de elektrische auto wordt gebruikt. En de analisten zijn zich bewust van het feit dat het Spare Plane als eerste werk zei, belangrijk om te weten is dat Sander verbeteringen heeft aangebracht in zowel de interne kosten die ermee gemoeid zijn.

De ID.3 Pure wordt als basismodel eerst vervaardigd, aangezien deze klaar is voor gebruik. De „alte“ ID.3 Pure met een grote batterij van 45 kWh groot genoeg om de nodige energie voor het programma te leveren. Als je eind 2022 de ID.3 koopt, hoef je niet meer dan 44.000 euro uit te geven aan je eigen haken – met een andere batterij kun je er snel vanaf zijn. Met de „Mittlere“ batterij met 59 kWh in ID.3 Pro Startet met 39.995 euro bedraagt ​​de luisterprijs 44.000 euro.

ID.3 Puur ID.3 Pro ID.3 Pro S ID.3 GTX ID.3 GTX-prestaties Antrieb RWD RWD RWD RWD RWD Leistung 125 kW 150/170 kW 170 kW 210 kW 240 kW Drehmoment 310 Nm 310 Nm 310 Nm 545 Nm 545 Nm Beschleunigung 8,2 sec 7,3 sec 7,1 sec 5,9 sec 5,7 sec Höchstgeschwindigkeit 160 km/u 160 km/u 160 km/u 180 km/u 200 km/u WLTP–Reichweite 388 km 434 kilometer 559 kilometer 604 km 601 kilometer Batterijcapaciteit 52 kWh 59 kWh 77 kWh 79 kWh 79 kWh Lade leistung DC 145 kW 165 kW 175 kW 185 kW 185 kW Ladezeit DC 10-80% 25 minuten 24 minuten 26 minuten 26 minuten 26 minuten Prijs 33.300€* 39.995 euro 47.595 euro 50.795 euro 52.295 euro *vanaf 1 oktober

braunschweiger-zeitung.de, automobilwoche.de