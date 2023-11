VW: Job-Beben? Brisantes Schreiben erschüttert Mitarbeiter

VW vindt zichzelf nieuw. Muss sich nieuw gevonden. De transformatie van de autobouwers in de logische sector van de verunsicherung. Immer wieder ploppen Meldingen over extra opsteltrajecten.

Auch News38 heeft een Schock-Internareicht gekregen – en de verhießen zunächst nichts Gutes für die Mitarbeiter in Stammwerk Wolfsburg. Bent u Volkswagen-spreker geweest over het nieuws en de evenementen, dan vindt u dat hier!

VW in Wolfsburg op Sparflamme

Alleen al in Wolfsburg zouden 6.000 banen kunnen verdwijnen, dit is wat. Dat is snel Jeder Zehnte. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het “interne Spar-plan tot 2026” wordt nageleefd. Genau wie – onder andere – Abfindungs-Aktionen vanaf 2024 en de Abschaffung der Nachtschicht am Standort Wolfsburg in 2025. News38 hat VW damit konfrontiert.

Hier wordt een simpele verklaring afgelegd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw nieuwe Sparplan-handgreep, zeker als u algemene zorgen heeft over de VW, worden de kosten verlaagd. Es hehe hier auch nicht um Kopf-, vooral um Kostenziele. Dat kun je altijd nog een keer doen.

VW zal Ruhe am Band

Volkomen duidelijk: Volkswagen gaat zelf investeren. Es brodels da aktuell ja gewelddadig. Nicht nur ben Band. Auch News38 kent de werknemers van de arbeiders. De VW-luidspreker rockt het hele ding als eerste. Na voltooiing is het “Performance Programma” voltooid en klaar om verder te werken.

De ziel zwijgt dat de operationele ervaringsmarge in 2026 zal stijgen naar 6,5 procent. “De aanhoudende prestaties van de Euro Euro in 2026 zullen ervoor zorgen dat de installatie- en onderhoudskosten worden verlaagd, en dat de constructie-eisen worden gewaarborgd, zodat geoptimaliseerde product- en materiaalkosten worden bereikt.” In het kader hiervan zijn alle kosten en componenten kritisch beoordeeld.

+++ VW waarschuwt voor de toekomst van de AfD – zo ziet het eruit +++

“Wie betrokken is bij de Transformatie zal profiteren van de voordelen van de toekomst van de Persoonlijke Ontwikkeling en de Demografie. „De Abbau-Ziel der Mitarbeiter-Anzahl is geen probleem bij Volkswagen“, aldus News38.

VW met Einstellungsstopp

Feit is dan: “Bis auf Weiteres wird es bei dem Marke Volkswagen zudem neuen external Einstellungen geben. In de hoogste Tarifstufe (Tarif Plus) zijn nieuwe wijzigingen aangebracht.“

Dit zijn de huidige metingen van de prestatieprogramma’s van de VW sinds oktober in gesprekken met de werkomgeving. “Wij willen u mededelen dat uw lichamelijke conditie zo goed zal zijn als nu, en dat uw situatie verzekerd zal zijn”, staat er uitvoerig vermeld.

Meer nieuws:

Het was duidelijk dat VW-chef Oliver Blume op de „FAZ“-stoelen zat: en er vonden geen festiviteiten plaats toen koppels bij Volkswagen wegvielen. “We gebruiken sociale media-instrumenten voor de demografische ontwikkeling van regelgeving voor toekomstige veranderingen”, zegt Blume.

VW: Duidelijkheid voor Kerstmis

Deze gesprekken houden van lef en constructie. Dit werk kan op 6 december in Wolfsburg worden gedaan voor de details van de details, tijdens het weekend zodat de VW-managementconferentie duidelijk zal zijn en in de krant zal worden gepubliceerd.