De VW Konzern steckt tief in der Krise. Wie nieuwsgierig is naar de Wolfsburger Autobauer, zal als eerste komen samenwonen en zijn leven doorbrengen. Toch werd er veel gespeculeerd welke koppels er bij de wedstrijden speelden en wij aan het eind van de dag waren.

Deze berichten over mogelijke werkwijzigingen bij VW-wijzigingen zijn opgenomen in de diesen tagen.

VW: Streicht VW massenweise Arbeitsplätze?

Von massenhaften Entlassungen ist in de Berichten die Rede. De “Bild”-rapporten hadden betrekking op 30.000 werkplekken. Nu de resultaten accuraat zijn, wordt de interne ranking gebaseerd op de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van de resultaten. Dit bericht volgt later op het Stammwerk in Wolfsburg. Ze werden zwaar geslagen, maar de Standort konden goede vorderingen maken. We leven anders in ons werk in Osnabrück en Emden. Beiden bieden “Bild”-informatie op de volgende lijst. Grund sei die zu kleine Auslastung.

Sommige onderdelenfabrieken in Braunschweig, Kassel en Salzgitter kunnen worden gesloten. Dat je in Salzgitter investeringen in Milliardenhöhe flossen zult zien, gelte hier een Schließung zoals hier unwahrscheinlich. Ook in Zwickau konden we onze aanstekers meenemen. Maar een Stellenabbau hier denkbaar zoals dat „Bild“. De Standort Chemnitz is zeker, het is es. Auch Dresden en Hannover zijn ook vlakbij.

VW: Konzern muss Kosten verlagen

Auf Anfrage von News38 erklärte een VW-Sprecherin am Freitag (20. September): „Deze Zahl können zijn niet bestätigen. Duidelijk is: Volkswagen moet een bericht sturen naar Duitse Normen om de kosten te verlagen. Nu kunnen wij u de beste prijs voor uw auto bieden en ook geld verdienen voor toekomstige investeringen.”

Het is mogelijk dat VW de Sparmaßnahmen-status heeft bereikt. Deze verklaring legt meer uit: „Wie samenwerkt met het werk dat ze doen, is hun ziel waard, is het onderdeel van het volgende gesprek.“