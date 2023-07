Am Montag brach in der Nähe der isländischen Hauptstadt ein Vulkan aus, nachdem es in der Gegend zu seismischer Aktivität gekommen war, fast elf Monate nachdem der letzte Ausbruch offiziell endete.

Der Ausbruch ereignete sich am Montag in einem unbewohnten Tal auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands, teilte das Wetteramt des Landes mit.

Zumindest zu Beginn der Eruption am Montag waren die Lavaausbrüche gering Bild: Jürgen Merz/REUTERS

Keine Anzeichen von Asche oder Luftstörungen wie 2010

„Der Ausbruch ist gering und es gibt derzeit keine Emission von Asche in die Atmosphäre“, sagte das isländische Wetteramt (IMO).

Lava ströme in Form einer „Reihe von Fontänen“ aus einem 200 Meter (656 Fuß) langen Spalt an den Hängen des Berges, heißt es weiter.

Vulkanausbrüche in Island erinnern die Menschen oft an den April 2010, als der Vulkan Eyjafjallajökull riesige Aschewolken in die Atmosphäre spuckte.

Dies führte dazu, dass ein Großteil des europäischen Luftraums geschlossen wurde und fast 100.000 Flüge am Boden blieben.

Das Gebiet, das am Montag auszubrechen begann und allgemein als Fagradalsfjall-Vulkan bekannt ist, liegt auch in der Nähe des Hauptflughafens des Landes in Keflavik, aber mehrere jüngste Ausbrüche dort haben den Flugverkehr nicht beeinträchtigt.

Lavafontänen nach vielen kleinen Erdbeben in der Gegend

Lokale Fernsehberichte zeigten, wie Lava und Rauch aus einem Erdspalt an der Seite des Vulkans Fagradalsfjall aufstiegen.

Laut IMO strömt Lava als „eine Reihe von Fontänen“ aus einem 200 Meter (656 Fuß) langen Spalt an den Hängen des Berges.

In der Woche vor dem Ausbruch wurden in dem Gebiet – einem vulkanischen und seismischen Hotspot – Tausende kleinerer Beben registriert.

Das Magma brach um etwa 1640 GMT durch den Boden, nur wenige Kilometer von zwei früheren Ausbrüchen in den letzten zwei Jahren entfernt.

Der Vulkan Fagradalsfjall ist in den letzten drei Jahren dreimal unterschiedlich lange ausgebrochen Bild: Kristinn Magnusson/AFP

Der erste Ausbruch im Jahr 2021 dauerte sechs Monate, während sich im Jahr 2022 ein zweiter dreiwöchiger Ausbruch ereignete.

Island erlebt durchschnittlich alle vier bis fünf Jahre einen Vulkanausbruch.

dvv/msh (AFP, AP, Reuters)