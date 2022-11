Vulcan Energy Resources Limited, AU0000066086

EQS-Adhoc: Vulcan Energy Resources Limited: Die Vulcan Energy Resources GmbH hat erfolgreich ein eigenes Lithiumextraktionssorbens zur nachhaltigen Lithiumgewinnung aus der Sole des Oberrheingrabens e

Die Vulcan Energie Resources GmbH, eine indirekte Tochtergesellschaft der Vulcan Energy Resources Ltd., hat erfolgreich ein eigenes Lithium-Extraktions-Sorbens, VULSORB®, zur nachhaltigen Lithium-Gewinnung aus der Sole des Oberrheingrabens entwickelt und getestet. VULSORB?? hat eine höhere Leistung und einen geringeren Wasserverbrauch bei der Lithiumextraktion in der Vulcan-Pilotanlage im Vergleich zu den kommerziellen Sorbentien gezeigt, die ebenfalls von der Vulcan Energie Resources GmbH getestet wurden. Die Testarbeiten wurden mit Sole aus der Geothermieanlage Insheim durchgeführt, die von einem anderen Unternehmen der Vulcan-Gruppe kommerziell betrieben wird. Der Herstellungsprozess für VULSORB?? hat sich als umweltfreundlich erwiesen, da viele der Reagenzien recycelt werden und Vulcan die Möglichkeit hat, sein eigenes Lithium bei der Herstellung zukünftiger Sorbentien zu verwenden, sobald die Produktion läuft. Dies wird den CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten von Vulcan reduzieren und gleichzeitig die Ziele der Kreislaufwirtschaft der Europäischen Union erfüllen. Das von Vulcan entwickelte Verfahren ist deutlich schneller, effizienter und hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als das herkömmliche Verfahren der Industrie, bei dem das Lithium in großem Maßstab durch Verdampfung und chemische Reagenzien extrahiert wird und anschließend Natriumhydroxid zur Herstellung von Lithiumhydroxid verwendet wird. Die Sorbensextraktion erfolgt in Stunden statt in den 18 Monaten herkömmlicher Extraktionsverfahren.?

Sprache: Deutsch

ISIN: AU0000066086

