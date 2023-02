Een nieuw rapport suggereert dat de meest vervuilde steden van het land allemaal worden bestuurd door democratische burgemeesters

Een nieuwe studie heeft 152 steden in de VS gerangschikt op hun algemene niveau van reinheid en ontdekte dat de vijf smerigste steden allemaal worden gerund door democratische burgemeesters. De eerste plaats ging naar Houston, Texas, gevolgd door Newark, San Bernardino, Detroit en Jersey City.

Het onderzoek werd uitgevoerd door gazononderhoudsbedrijf LawnStarter, dat elke stad evalueerde met behulp van openbaar beschikbare gegevens over een aantal factoren, zoals luchtkwaliteit, gasemissies, zwerfafval, ongedierte, kwaliteit van woningen en meningen van bewoners.

Deze factoren werden vervolgens gebundeld in vier categorieën: vervuiling, levensomstandigheden, infrastructuur en klanttevredenheid. De scores werden vervolgens gewogen en gemiddeld voor elke stad, wat leidde tot een definitieve rangschikking van steden.



Houston, dat op de eerste plaats op de lijst kwam, werd ook derde in de natie voor vervuiling, vierde voor slechte levensomstandigheden, 12e voor infrastructuur en 34e voor klanttevredenheid. Volgens gegevens van het Census Bureau bleek de stad ook de op twee na meeste gasemissies van grote industriële faciliteiten per hoofd van de bevolking te hebben en het grootste kakkerlakkenprobleem.

Ondertussen bleek de schoonste stad in de algemene ranglijst het door de Republikeinen gerunde Virginia Beach te zijn, dat ook op de 149e plaats kwam voor vervuiling, 112e voor levensomstandigheden, 98e voor infrastructuur en 132e voor klanttevredenheid.









De schoonste stad in termen van vervuiling bleek Honolulu op Hawaï te zijn, terwijl San Bernardino, Californië, de meest vervuilde stad was, die ook de slechtste klanttevredenheid had. New York City scoorde ondertussen het laagst voor levensomstandigheden, aan de andere kant van de tafel dan Lexington, Kentucky.

Vorige maand bleek uit een studie van WalletHub dat de steden met de hoogste moordcijfers in de VS ook overwegend bestuurd werden door democratische regeringen, aangezien de moordcijfers in het hele land de afgelopen jaren snel zijn gestegen. Van de 45 gerangschikte steden bleken de slechtste vijf Atlanta, Baltimore, Detroit, Las Vegas en Kansas City te zijn. Slechts één door de Republikeinen geleide stad, Jacksonville, Florida, haalde de top tien.