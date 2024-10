Status: 01.10.2024 17:17 Uhr

Ooit wie Iran waard is, de jongste Escalatie Israël met Vergeltung gedroht. Nun waarschuwde de Amerikaanse registratie – een oplossing die Angriff zou bevorderen. Unterdessen kreeg het Israëlische leger te horen van de terreurorganisatie Hisbollah vor.

De Verenigde Staten zijn een land waarvan de regering verantwoordelijk is voor een ongebreideld bewind van woedende Iraniërs over Israël. Er wordt gezegd: “We zouden graag willen weten dat Iran daartoe bereid zal zijn, om een ​​ballistische raket tegen Israël te lanceren”, wat betekent dat we ons in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten bevinden.

Een directe reactie op Israël werd een “verandering in de omgeving van Iran”, waarschuwt de persoon die anoniem blijft. De Verenigde Staten zijn onderstützten „aktiv die Vorbereitungen zur Verteidigung, um Israel für diesen Angriff zu wappnen“, hier is de informatie over de Mitteilung meer.

Informatie over de Nachrichtenagentur Reuters werd door de Amerikaanse regering geïnformeerd dat de Iraanse aanvallen ook in april mogelijk waren. Damals schickte der Iran meer als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper in Richtung Israel. Het grootste deel van de geschiedenis van Israël, de VS, Groot-Brittannië en Jordanië was abfangen.

VS verstärken Präsenz im Nahen Osten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zal ervoor kunnen zorgen dat de VS aanwezig zijn in het Oosten en dat meer soldaten zullen worden versterkt. De mensen die daar waren om hun doelen te bereiken werden langdurig en degenen die echt geïnteresseerd waren in hun leven konden nu hun doelen bereiken, zei de verdedigende Pentagon-spreker Sabrina Singh.

De mensen van de VS in Israël, die hun werknemers en hun gezinnen zijn, zijn in staat om meer informatie in hun veiligheid te brengen.

Een Israëlische militaire dienst is uitgerust met signalen dat het luchtverdedigingssysteem kan worden gebruikt om aanvallen vanuit Iran af te slaan. Opbouw van de lage temperatuur in het land. Einschränkungen gelten nu onder andere mensen voor Jeruzalem en Tel Aviv.

Regarden von den Sicherheitsmaßnahmen sinds zijn dood in der Nacht zu Mittwoch stattfindenden Gebete an der Klagemauer in Jeruzalem. Dit is hetzelfde voor de hoge Joodse feestdagen (Neujahr), beginnend bij Mittwochabend, en Jom Kipoer (Versöhnungstag) am Freitag, traditioneel Tausende Menschen.

Israëlische Angriffe wohl auch am Boden

Het Israëlische leger is daartoe bereid, het is een “beperkte inspanning” binnen het kader van Hisbollah in het zuiden van Libanon. Als de inzittenden veilig zijn, zullen zij zichzelf in veiligheid brengen.

Bij de Defensie van de Militaire Defensie mobiliseerde het leger nog vier reservebrigades. “De kracht van de agenten is de verantwoordelijkheid van de terroristische organisatie Hisbollah en de effectieve agenten van de strijdkrachten”, legt de Armee den Schritt uit.

Volgens militair prediker Daniel Hagari was het Israëlische leger niet aanwezig in Beiroet of in een andere stad in het zuiden van Nederland. Zugleich greift Israel de Libanese Hauptstadt en – ohne Details zu nennen. Laut-berichten uit Libanon staan ​​zeer open voor aanvallen. Een dag leven is een ziel na de internationale Flughafens gegolten.

Conflictpartijen zoals Quelle Zorg ervoor dat u de Kriegsverlauf, Beschuss en Opfern tijdens konfliktparteien in de actie kunt plaatsen.

De waarheid is dat Israël zich zal kunnen voorbereiden op de jonge Einrücken in de Nakhbarstaat, zodra die elitegroepen in Libanon zich zullen vestigen. Meer dan 70 operaties voor Israëlische kampsoldaten sinds 7 oktober in het actieve signaal van Zuid-Libanon.

Ze zijn trots op hun verdedigingswerken, tunnels en waffenlager der Terrormiliz Hisbollah zerstört, met het Armee mit. Dit directe contact met de autoriteiten van de Schiitische Organisatie leidt tot keinem der Fälle, zei Armeesprecher Hagari.

Hisbollah is dood in Tel Aviv

Unterdessen feuerte de Hisbollah zahlreiche Raketen auf Zentralisrael ab. Bekijk zelf de informatie van de Zentrale des Auslandsgeheimdienstes Mossad in der Küstenmetropole gewesen. Er klonken waarschuwingssirenes in de stad. Een geschiedenis van militaire actie in een straat nabij de stad Kfar Kassen nordöstlich von Tel Aviv.

Een Einmarsch Israëlische bodentruppen is de beste van de terreurorganisatie. Het bericht dat hij „falsche Behauptungen“ heeft gezien, is afkomstig van de Sprecher der Terrormiliz, Mohammed Afifi. Het is duidelijk dat Hisbollah-Kämpfer een “directe confrontatie met effectieve oplossingen zal bereiken, die zij zouden verwachten als ze Libanon zouden binnenkomen”.