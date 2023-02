Aan Israëlische zijde zou dat volgens de diplomaten een toezegging betekenen om de nederzettingen pas in augustus uit te breiden.

Aan Palestijnse zijde zeiden de diplomaten dat het een toezegging zou betekenen tot augustus om geen actie te ondernemen tegen Israël bij de VN en andere internationale organen zoals het Wereldgerechtshof, het Internationaal Strafhof en de VN-Mensenrechtenraad.

In plaats van een resolutie zeiden de diplomaten dat de Veiligheidsraad waarschijnlijk maandag een zwakkere presidentiële verklaring zal aannemen in de trant van de resolutie. Presidentiële verklaringen, die de steun van alle 15 raadslanden vereisen, worden onderdeel van het verslag van de raad, maar zijn niet juridisch bindend.

De diplomaten spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om de zeer gevoelige onderhandelingen te bespreken.

Een veto op de resolutie over de nederzettingen zou een politieke kopzorg zijn geweest voor president Joe Biden nu hij de presidentsverkiezingen van 2024 nadert.

Biden worstelt om zijn verzet tegen Israëlische nederzettingen en zijn steun voor een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict in evenwicht te brengen met stappen om de banden met de Palestijnen te verbeteren, die brede steun genieten onder zijn progressieve aanhangers.

Een veto zou VN-lidstaten die de Palestijnen steunen vervreemden, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, die de resolutie in de Veiligheidsraad steunden, terwijl het Westen steun zoekt voor Oekraïne in de oorlog met Rusland.

De VS zullen verwachten dat de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen die sympathie hebben voor de Palestijnen, donderdag in de 193 leden tellende Algemene Vergadering voor een resolutie zullen stemmen waarin Rusland wordt veroordeeld voor het binnenvallen van Oekraïne en wordt opgeroepen tot stopzetting van de vijandelijkheden en de onmiddellijke terugtrekking van de Palestijnen. alle Russische troepen.

De deal kwam zondag tot stand na dagen van verwoede gesprekken door hoge regeringsfunctionarissen van Biden met Palestijnse, Israëlische en VAE-leiders. Diplomaten zeiden dat de intensieve inspanning, waaronder staatssecretaris Antony Blinken, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield, nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, Sullivans plaatsvervanger Brett McGurk, de hoogste diplomaat voor het Midden-Oosten, Barbara Leaf, en speciaal gezant voor Palestijnen zaken Hady Amr.

De Palestijnse aandrang voor een resolutie kwam toen de nieuwe rechtse regering van Israël haar toezegging herbevestigde om nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te bouwen en haar gezag uit te breiden op het land dat de Palestijnen zoeken voor een toekomstige staat.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, samen met Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, in de oorlog in het Midden-Oosten van 1967. De Verenigde Naties en het grootste deel van de internationale gemeenschap beschouwen de Israëlische nederzettingen als illegaal en als een obstakel voor het beëindigen van het decennia-oude Israëlisch-Palestijnse conflict. Ongeveer 700.000 Israëlische kolonisten wonen op de Westelijke Jordaanoever en in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem.