Washington en Seoul beweren dat de DVK gestolen cryptocurrency gebruikt om aanvullende cyberoperaties te financieren

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een gezamenlijke kennisgeving uitgegeven over de vermeende Noord-Koreaanse aanslagen “kwaadaardige cyberactiviteiten”, zeggen dat hackers het hebben gemunt op zorgverleners, Amerikaanse defensie-aannemers en zelfs overheidsinstanties, waaronder het Pentagon.

Donderdag gepubliceerd, schetst het cyberbeveiligingsadvies “recent waargenomen tactieken, technieken en procedures” in dienst van Noord-Koreaanse hackers bij ransomware-aanvallen tegen de VS en Zuid-Korea, waarbij wordt beweerd dat ze de opbrengst gebruiken om andere cyberoperaties te financieren.

“Cyberactoren in de DVK gebruiken cryptocurrency die is gegenereerd door illegale cybercrime-activiteiten om infrastructuur aan te schaffen, zoals IP-adressen en domeinen”, zeiden de veiligheidsdiensten in een apart persbericht, waarbij ze opmerkten dat de aanvallen gericht waren op gezondheidszorgsystemen en andere “kritische infrastructuur.”

Bij ransomware-aanvallen nemen hackers meestal de controle over de computer, persoonlijke gegevens of wachtwoorden van een slachtoffer en eisen vervolgens betaling voordat ze ze teruggeven – vaak in de vorm van cryptocurrency, die moeilijker te traceren is.









Volgens het advies – opgesteld door de Amerikaanse National Security Agency, het Department of Health and Human Services, de FBI en verschillende Zuid-Koreaanse agentschappen – zou een “Ongespecificeerd bedrag aan inkomsten” verkregen via ransomware is weer geïnvesteerd in andere cyberaanvallen, die naar verluidt die van Pyongyang ondersteunen “prioriteiten en doelstellingen op nationaal niveau.”

Dergelijke aanvallen zouden gericht zijn geweest op zowel de Amerikaanse als de Zuid-Koreaanse regering “Departement van Defensie-informatienetwerken en ledennetwerken van de Defensie-industriële basis” in de Verenigde Staten.

Een hoge Amerikaanse functionaris vertelde later aan CNN dat president Joe Biden op de hoogte was gebracht van de laatste cyberkennisgeving en beweerde vervolgens dat Noord-Koreaanse hackers steeds meer “creatief” manieren om geld te verdienen.

De spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn het afgelopen jaar enorm opgelopen, waarbij de DVK in 2022 een recordaantal rakettesten heeft uitgevoerd te midden van een golf van gezamenlijke oorlogsspelletjes door de VS en Zuid-Korea. Hoewel het advies van donderdag geen melding maakte van Noord-Koreaanse wapens, hebben Amerikaanse functionarissen eerder beweerd dat de opbrengsten van cyberaanvallen zijn gebruikt om de ontwikkeling van wapens te financieren, hoewel er weinig bewijs is geleverd om de bewering te ondersteunen.