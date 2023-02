CNN

De VS zijn onlangs begonnen met het zien van “verontrustende” trendlijnen in de steun van China aan het Russische leger en er zijn tekenen dat Peking “naar de grens wil kruipen” om dodelijke militaire hulp aan Rusland te bieden zonder gepakt te worden, vertelden Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de inlichtingendienst aan CNN .

De functionarissen wilden niet in detail beschrijven welke inlichtingen de VS hebben gezien die wijzen op een recente verschuiving in de houding van China, maar zeiden dat Amerikaanse functionarissen zo bezorgd waren dat ze de inlichtingen de afgelopen dagen hebben gedeeld met bondgenoten en partners op de Veiligheidsconferentie in München.

Staatssecretaris Antony Blinken bracht de kwestie ter sprake toen hij zaterdag een ontmoeting had met zijn Chinese tegenhanger, Wang Yi, in de marge van de conferentie, zeiden functionarissen.

Vice-president Kamala Harris zinspeelde ook op de steun van China aan Rusland tijdens een toespraak in München.

“We zijn ook verontrust dat Peking zijn relatie met Moskou heeft verdiept sinds het begin van de oorlog”, zei Harris zaterdag. “Vooruitkijkend zouden alle stappen van China om dodelijke steun aan Rusland te bieden alleen maar agressie belonen, het moorden voortzetten en een op regels gebaseerd bevel verder ondermijnen.”

Ambtenaren zeiden dat de VS zien dat China zich publiekelijk probeert te presenteren als een voorstander van vrede – Wang Yi zei zaterdag in München dat Peking een “vredesplan” voor Oekraïne en Rusland zou introduceren – en de betrekkingen met Europa zou onderhouden, terwijl tegelijkertijd tijd om stilletjes Ruslands oorlogsinspanningen te helpen en dodelijke hulp te overwegen.

Op zaterdag op de conferentie zei Wang Yi: “Deze oorlog kan niet blijven woeden. We moeten nadenken over welke inspanningen we kunnen leveren om een ​​einde te maken aan deze oorlogsvoering.”

Zoals CNN heeft gemeld, uitte de regering-Biden vorige maand haar bezorgdheid bij China over bewijs dat het heeft gesuggereerd dat Chinese bedrijven niet-dodelijke apparatuur aan Rusland hebben verkocht voor gebruik in Oekraïne, in een poging vast te stellen hoeveel Peking weet van de transacties, aldus CNN. twee Amerikaanse functionarissen.

Die uitrusting omvatte items zoals kogelvrije vesten en helmen, vertelden meerdere bronnen die bekend zijn met Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten aan CNN. Maar China is gestopt met de meer robuuste militaire hulp, zoals dodelijke wapensystemen voor gebruik op het slagveld in Oekraïne, waar Rusland om heeft gevraagd, omdat het niet als een paria op het wereldtoneel wilde worden gezien, zeiden functionarissen.

Maar er zijn nu tekenen dat Peking het nu zou kunnen overwegen, zeiden de functionarissen, en functionarissen van de Biden-regering waarschuwen publiekelijk en privé dat de VS nauwlettend in de gaten houden voor schendingen van westerse sancties die militaire steun aan Rusland verbieden.

China en Rusland verklaarden publiekelijk een “vriendschap zonder grenzen” net voordat Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel, en Wang Yi zal deze maand Rusland bezoeken, meldt CNN.