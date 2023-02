CNN

Het Amerikaanse leger en de Syrische Democratische Strijdkrachten voerden begin zaterdag een helikopteraanval uit in Oost-Syrië, waarbij een ISIS-functionaris gevangen werd genomen, volgens een verklaring van het Amerikaanse centrale commando.

Batar, “een ambtenaar van de ISIS-Syriëprovincie die betrokken is bij het plannen van aanvallen op door de SDF bewaakte detentiecentra en het vervaardigen van geïmproviseerde explosieven”, werd gevangengenomen tijdens de inval, zei CENTCOM in de verklaring.

De VS hebben geen aanvullende informatie of bewijs verstrekt met betrekking tot hun beweringen over Batar.

Volgens CENTCOM zijn geen burgers, SDF of Amerikaanse troepen gedood of gewond geraakt bij de inval.

De ontwikkeling komt op de hielen van een eerdere helikopteraanval in Syrië op donderdagavond, waarbij volgens het Amerikaanse leger Hamza al-Homsi, een senior ISIS-leider, werd gedood en vier Amerikaanse troepen en een werkhond gewond raakten.

Ambtenaren vertelden CNN dat Amerikaanse troepen “dicht bij” al-Homsi waren toen er een explosie plaatsvond, waarbij al-Homsi om het leven kwam en de Amerikaanse militairen gewond raakten. Het is op dit moment onduidelijk of de explosie het gevolg was van een zelfmoordvest, een boobytrap of iets anders, zeiden twee functionarissen.

Afzonderlijk zei het US Central Command zaterdagavond in een verklaring dat twee raketten waren geland nabij een coalitiebasis in het noordoosten van Syrië.

Geen Amerikaanse of coalitietroepen raakten gewond en er is geen schade aan uitrusting of infrastructuur opgetreden tijdens de raketaanval op Green Village, een coalitiebasis in het noordoosten van Syrië.

Amerikaanse troepen onderzoeken het incident.

