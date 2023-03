De Amerikaanse instructeurs maakten hun voorkeur duidelijk dat landen in de regio niet afhankelijk zijn van niet-westerse mogendheden

Een door de VS geleide antiterrorismeoefening van twee weken waarbij meer dan 400 soldaten uit heel West-Afrika bijeenkwamen om extremistisch geweld in de regio te bestrijden, is in Ghana afgerond. Volgens de Amerikaanse militaire trainers die toezicht hielden op de oefeningen, werd het platform ook gebruikt om landen in de regio onder druk te zetten om op elkaar te vertrouwen in plaats van op niet-westerse mogendheden.

Militairen uit Ivoorkust, Ghana en Nigeria namen deel aan de ‘Flintlock’-oefeningen, die op 15 maart eindigden. Tijdens de maritieme en grensoverschrijdende oefeningen leerden soldaten onder meer hoe ze motorfietsen moesten gebruiken om aanvallen van jihadistische opstandelingen.

"Je hebt regeringen met zoveel problemen dat ze andere kwaadwillende actoren proberen te bereiken die misschien meer misbruik maken van de hulpbronnen in die landen." Dat vertelde kolonel Robert Zyla van het Amerikaanse Special Operations Command Africa aan Reuters.









Dit komt te midden van een groeiend anti-Frans sentiment in Mali en Burkina Faso, waar eisen zijn gesteld voor de volledige terugtrekking van de Franse strijdkrachten nu de invloed van de voormalige koloniale machten afneemt.

Ondertussen groeit in het Westen de bezorgdheid over de groeiende invloed van Rusland in Afrika, met name de militaire banden met Burkina Faso en Mali, terwijl de Sahelregio worstelt om de toenemende veiligheidsdreigingen van jihadistische groeperingen, die duizenden levens hebben geëist en miljoenen ontheemd hebben gemaakt, onder controle te krijgen. .

De Franse president Emmanuel Macron heeft Rusland ervan beschuldigd een “roofzuchtig” invloed in Afrikaanse landen.

“Je hoeft alleen maar te kijken naar wat er gaande is in de Centraal-Afrikaanse Republiek of elders om te zien dat het Russische project dat daar aan de gang is, wanneer Frankrijk aan de kant wordt geschoven, een project van roofzucht is.” Macron zei vorig jaar.

Ondertussen blijven de door de junta geregeerde Burkina Faso en Mali, ondanks westerse kritiek, de diplomatieke banden met Rusland aanhalen, waarbij de voormalige Franse koloniën schenkingen ontvangen van militair materieel uit het Sovjettijdperk uit Moskou.

Sukhoi Su-25 aanvalsvliegtuigen en Albatros L-39 bommenwerpers van Tsjechisch ontwerp werden in januari van dit jaar aan Mali geleverd om de inspanningen van het land te ondersteunen bij het tegengaan van de jihadistische opstand die de West-Afrikaanse natie sinds 2012 teistert. Rusland en Burkina Faso hebben ook overeenstemming bereikt over militaire en technologische samenwerking.

Tegelijkertijd hebben de VS hun bezorgdheid geuit over het opzetten van een marinebasis door China in West-Afrika, waarbij generaal Michael Langley, hoofd van het Amerikaanse commando Afrika, er tijdens een recente hoorzitting op aandrong dat een Chinese marinefaciliteit Peking zou voorzien van een “voordeel” boven Washington.