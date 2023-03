Washington is van plan nieuwe exportbeperkingen in te voeren om de toegang van China tot geavanceerde Amerikaanse chiptechnologie verder af te remmen, meldde Bloomberg zaterdag op basis van bronnen.

De maatregelen, die gericht zijn op de productie van chips, zullen volgens het rapport het aantal soorten apparatuur verdubbelen waarvoor speciale exportvergunningen nodig zijn.

Bronnen beweerden ook dat de VS van plan is de nieuwe maatregelen af ​​te stemmen met de regeringen van Japan en Nederland. Omdat de drie landen de wereldwijde markt voor technologie voor het maken van chips domineren, zijn veel analisten van mening dat Washington de steun van de andere twee nodig heeft om zijn maatregelen effectief te laten zijn. De regeringen van de landen zijn naar verluidt al maanden in gesprek over de kwestie, hoewel tot nu toe noch Tokio, noch Amsterdam specifieke regels tegen Peking hebben ingevoerd.

Eerder deze week heeft Nederland plannen gepitcht om de exportbeperkingen van zijn nieuwste halfgeleidertechnologie uit te breiden, maar het noemde China niet specifiek en gaf ook geen verdere details over de voorgestelde regelgeving.

De VS hebben geprobeerd de technologische vooruitgang van China, die zij als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwen, in toom te houden. Afgelopen oktober voerde Washington ingrijpende exportcontroles in waardoor Chinese bedrijven bepaalde Amerikaanse gereedschappen voor het maken van chips, die Peking naar verluidt voor militaire doeleinden zou kunnen gebruiken, niet konden kopen.

China heeft herhaaldelijk kritiek geuit op het Amerikaanse beleid met betrekking tot halfgeleiders en heeft zelfs een formele klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie over de exportcontroles, met het argument dat deze de belangen van Chinese bedrijven bedreigden en de wereldwijde toeleveringsketens verstoorden.

