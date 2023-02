Seltenes Wetterereignis im Kalifornischen Angeles National Forest – zwarte schneit es in den Südkalifornien, maar een solcher Schneesturm is ungewöhnlich. Foto

“It Never Rains in Southern California” is een Berühmter-nummer. Jetzt regnet es dort en in anderen Teilen des US-Bundesstaats aber maar – en nicht nur das: Mancherorts viel met meterhoher Schnee.

Een deel van de Wintersturm dat in eigen handen is van de US-Bundesstaat Californië viel Schnee und Regen bracht. Geperrte Straßen, Überschwemmungen, Eisige Temperaturen en Stromausfälle puten das Leben in Teilen Westküstenstaats lahm.

Meer dan 120.000 Kunden in Kalifornien waren am Samstagmittag (Ortszeit) ohne Strom, wie de pagina “poweroutage.us” had uitgeschakeld. Zwarte schneit is zelfgemaakt in den Wärmeren Teilen Südkaliforniens gelegentlich – toch een Schneesturm in diesem Ausmaß is durchaus ungewöhnlich.

Schne ben “Hollywood“-Schild?

Er is sprake van Jahrzehnten galt für Teile des US-Bundesstaates auch eine Blizzard-Warnung. Zo felle Schneestürme mit starken Temperaturstürzen waren genannt in Noord-Amerika. Auf TV-Bildern waren schneebedeckte Straßen en Berge zu sehen. Medien zufolge field der Schnee in eigen regionale meterhoch.

Einige nutzten das Winterwetter für Schlittenfahrten. Zelden een ongewapend Orten-gebied met Schnee: In der Nähe des berühmten “Hollywood”-Schildes sollen gestern Schnee of zumindest Graupel gesichtet zijn sein, meldde de Wetterdienst auf Twitter.

In andere delen des Bundesstaats sorgte vor allem sintflutartiger Regen für Probleme: In de Metropole San Diego, twee mensen werden gesproken, die op een van de überfluteten Straße feststeckten, wie de Zeitung “The San Diego Union-Tribune” meldde.

Obdachlose specifiek aangetast

Ook in andere Teilen des Bundesstaates kamen Rettungskräfte Menschen in Not zu Hilfe – betrokken waren vor allem auch Obdachlose. In Los Angeles bracht das Sturmtief Medien zufolge record verdächtige Regenmengen und Überschwemmungen – es galt zeitweise eine Hochwasserwarnung.

De belangrijkste Nord-Süd-Autobahn der Westküste, welke Interstate 5 was, was geblokkeerd. De Wetterdienst waarschuwde Samstag voor regen en gewitter in Teilen Südkaliforniens. In andere regio’s eine Lawinenwarnung galt. Das Tief ziehe im Laufe des Wochenendes weiter nach Süden en verlagere sich dann in den Osten des Landes, hieß es weiter.

