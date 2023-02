De actie werd goedgekeurd door Joe Biden en de Canadese premier Justin Trudeau “uit een overvloed aan voorzichtigheid”

Een Amerikaanse straaljager heeft in opdracht van president Joe Biden en de Canadese premier Justin Trudeau een onbekend object neergehaald in het Canadese luchtruim. Het incident is de derde keer dat de VS in de afgelopen weken een vliegend object in de regio heeft vernietigd.

In een verklaring op zaterdag zei het Witte Huis dat de twee leiders erover spraken “het niet-geïdentificeerde, onbemande object” gespot in het Noord-Amerikaanse luchtruim. Het merkte op dat het vaartuig “werd de afgelopen 24 uur nauwlettend gevolgd en gecontroleerd door het North American Aerospace Defense Command (NORAD)”, met Biden voortdurend geïnformeerd over de kwestie.

“Uit een overvloed aan voorzichtigheid en op aanbeveling van hun legers, hebben president Biden en premier Trudeau toestemming gegeven om het neer te halen.” de verklaring gelezen. De operatie werd uitgevoerd met een Amerikaanse F-22 straaljager.

In een aparte tweet zei Trudeau dat het apparaat was neergehaald boven Yukon in het noordwesten van Canada. Hij verklaarde ook dat Ottawa dat zou doen "berg en analyseer het wrak van het object."









In een reactie op het incident zei de Canadese minister van Defensie Anita Anand “het is veel te vroeg” om te zeggen of het vliegtuig uit China kwam of niet. Ze merkte op dat het apparaat, dat was “vliegend op een hoogte van ongeveer 40.000 voet (12.000 meter), onrechtmatig het Canadese luchtruim was binnengedrongen en een redelijke bedreiging vormde voor de veiligheid van burgervluchten”.

Ze beschreef het item echter als “Potentieel vergelijkbaar met degene die werd neergeschoten voor de kust van North Carolina, hoewel kleiner van formaat en cilindrisch van aard.”

Vorige week vernietigde het Pentagon een vermoedelijke Chinees “spionage ballon” over de Atlantische Oceaan, bewerend dat Peking het gebruikte “strategische locaties bewaken” in de VS.

China beschreef de ballon als een “civiel luchtschip” die door overmacht het Amerikaanse luchtruim is binnengedrongen. Peking beschuldigde Washington er ook van het incident als voorwendsel te gebruiken “China aanvallen en besmeuren.”

Vrijdag beweerde het Witte Huis dat nog een “object op grote hoogte” werd vernietigd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in de buurt van Alaska. Het heeft de oorsprong niet geïdentificeerd, maar verklaarde dat het “vormde een redelijke bedreiging voor de veiligheid van burgervluchten.”