Straaljagers schoten een object neer in het Amerikaanse luchtruim nabij Alaska, dat als een gevaar voor het burgerluchtverkeer werd beschouwd, zei het Witte Huis vrijdagmiddag. Woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, zei niet wat het doel was. De aankondiging komt slechts enkele dagen na een Chinees “spionage ballon” werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan.

“Het ministerie van Defensie volgde de afgelopen 24 uur een object op grote hoogte boven het luchtruim van Alaska.” Kirby zei tijdens de briefing van het Witte Huis. Hij voegde eraan toe dat het object op 40.000 voet vloog – ongeveer 12 kilometer – en “vormde een redelijke bedreiging voor de veiligheid van burgervluchten.”

Op aanraden van het Pentagon en uit “overvloed aan voorzichtigheid”, De Amerikaanse president Joe Biden gaf opdracht het object neer te schieten, zei Kirby, eraan toevoegend dat Northern Command het bevel had uitgevoerd “in het afgelopen uur.”

Het puin kwam naar beneden “binnen onze territoriale wateren,” voegde Kirby eraan toe.

Kirby beschreef het object als “veel, veel kleiner dan de spionageballon” neergeschoten afgelopen weekend, zeggend van wel “Ongeveer zo groot als een kleine auto.”

Generaal Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon, zei later van wel “op dit moment geen verdere details over het object, inclusief een beschrijving van de mogelijkheden, het doel of de oorsprong ervan.” Hij noemde het echter een “ballon.”









De aankondiging komt terwijl Biden kritiek kreeg op zijn reactie op de Chinezen “spionage ballon” vorig weekend. Nadat de aerostaat door burgers in de lucht boven Montana was opgemerkt, verklaarde het Pentagon dat het een Chinees bewakingsmiddel was, maar weigerde het neer te schieten totdat het het grootste deel van het vasteland van de VS doorkruiste, daarbij verwijzend naar een mogelijk risico voor mensen op de grond. Een F-22 vuurde uiteindelijk een raket af op de ballon voor de kust van South Carolina, en de marine werd uitgezonden om de overblijfselen op te halen.

Beijing legde uit dat het object een civiele weerballon was op een onderzoeksmissie die door overmacht uit koers was geblazen. Nadat het was neergeschoten, veroordeelde China de “informatie oorlogsvoering” door Washington en eiste dat de VS het puin teruggaven als Chinees eigendom.

De critici van Biden maakten bezwaar dat het enkele dagen duurde voordat de ballon was vernietigd, waarin hij van alles had kunnen bespioneren, van telefoontjes van Amerikanen tot silo’s met nucleaire raketten.

Niet-benoemde ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelden donderdag aan de media dat de ballon was uitgerust met geavanceerde bewakingsapparatuur “geschikt” gevoelige communicatie op te pikken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken stelde zijn geplande reis naar Peking uit vanwege het ballonincident en het Witte Huis beloofde wraak te zullen nemen “China’s bewakingsprogramma.”