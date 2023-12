VS onthult aanklacht wegens oorlogsmisdaden tegen vier Russisch-geallieerde troepen: NPR

onderschrift wisselen Mark Schiefelbein/AP

Mark Schiefelbein/AP

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft woensdag aanklachten wegens oorlogsmisdaden aangekondigd tegen vier mensen die banden hebben met het Russische leger, wegens het naar verluidt ontvoeren en martelen van een Amerikaans staatsburger in Oekraïne na de grootschalige invasie van het Kremlin vorig jaar.

De aanklacht, die in het oostelijke district van Virginia is onthuld, markeert de eerste keer dat de VS aanklachten wegens oorlogsmisdaden hebben ingediend in verband met de Russische aanval op Oekraïne.

Gerechtsdocumenten identificeren de beklaagden als Suren Seiranovich Mkrtchyan; Dmitry Budnik; Valerii LNU (achternaam onbekend); en Nazar LNU. Beiden werden aangeklaagd in verband met het illegaal vasthouden van een Amerikaans staatsburger na de Russische invasie van Oekraïne.

Het ministerie van Justitie zegt dat de beklaagden het slachtoffer zouden hebben ondervraagd, geslagen en gemarteld, en ook zouden hebben gedreigd het slachtoffer te vermoorden en een schijnexecutie zouden hebben uitgevoerd. De acties zouden hebben plaatsgevonden in april 2022, toen Mkrtchyan en soldaten onder zijn bevel het Amerikaanse slachtoffer zouden hebben ontvoerd uit zijn dorp in het zuiden van Oekraïne en hem “minstens tien dagen onrechtmatig hadden opgesloten”.

Aanklagers beweren ook dat Mkrtchyan en Budnik bevelhebbers waren van militaire eenheden van de Russische strijdkrachten en/of de Volksrepubliek Donetsk, zo beweert de Oekraïense regio Rusland. De andere twee beklaagden, alleen geïdentificeerd als Valerii en Nazar, waren militairen van een lagere rang.

De mannen worden beschuldigd van drie oorlogsmisdaden – onwettige opsluiting, marteling en onmenselijke behandeling – en één aanklacht wegens samenzwering om oorlogsmisdaden te plegen. Indien veroordeeld, riskeren de beklaagden elk een maximale gevangenisstraf van levenslang. Ze zitten niet in Amerikaanse hechtenis.

“Zoals de wereld getuige is geweest van de verschrikkingen van de Russische invasie van Oekraïne, is dat ook het geval met het Amerikaanse ministerie van Justitie”, zei procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring. “Dat is de reden waarom het ministerie van Justitie de eerste aanklacht ooit heeft ingediend op grond van het Amerikaanse statuut van oorlogsmisdaden tegen vier aan Rusland gelieerde militairen wegens gruwelijke misdaden tegen een Amerikaans staatsburger. Het ministerie van Justitie zal werken zolang als nodig is om verantwoording en gerechtigheid na te streven voor de Russische agressieoorlog.”

Dit verhaal zal worden bijgewerkt.