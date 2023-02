CNN

—



De Verenigde Staten en meer dan 30 andere “gelijkgestemde” landen steunen een voorgesteld verbod op Russische en Wit-Russische atleten om deel te nemen aan internationale sporten, volgens een gezamenlijke verklaring die maandag op een website van de Britse regering is gepubliceerd.

De landen – waaronder het VK, Canada en het grootste deel van Europa – hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gevraagd om zijn besluit van vorige maand te heroverwegen om Russische en Wit-Russische atleten een pad te bieden om volgend jaar als “neutrale atleten” deel te nemen aan de Olympische Spelen van Parijs.

Maar de verklaring op de website van de Britse regering zegt dat er “geen praktische reden is om af te stappen van het uitsluitingsregime voor Russische en Wit-Russische atleten.”

Op eerdere aanbeveling van het IOC worden Russische en Wit-Russische atleten momenteel door veel sportfederaties uitgesloten van competitie na de Russische invasie van Oekraïne en de hulp van Wit-Rusland bij de aanval.

“In Rusland en Wit-Rusland zijn sport en politiek nauw met elkaar verweven”, aldus de gezamenlijke verklaring.

“We maken ons grote zorgen over hoe haalbaar het is voor Russische en Wit-Russische Olympische atleten om als ‘neutralen’ te concurreren – onder de voorwaarden van het IOC dat ze zich niet identificeren met hun land – wanneer ze rechtstreeks worden gefinancierd en ondersteund door hun staten (in tegenstelling tot bijvoorbeeld professionele tennissers).

“De sterke banden en banden tussen Russische atleten en het Russische leger zijn ook een punt van zorg. Onze collectieve aanpak is er daarom nooit een geweest van discriminatie alleen op basis van nationaliteit, maar deze ernstige zorgen moeten worden aangepakt door het IOC.”

De verklaring is ondertekend door ministers van sport en cultuur uit de VS, Canada, het VK, Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Letland. , Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

In een verklaring die dinsdag naar CNN is gestuurd, zei het IOC dat het “de constructieve vragen waardeert met betrekking tot de definitie van de neutraliteit van atleten met een Russisch of Wit-Russisch paspoort, terwijl het opmerkt dat de expliciete mensenrechtenkwesties die door twee speciale rapporteurs van de De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is in de verklaring niet aan de orde gekomen.”

Het kantoor van de Hoge Commissie voor de Rechten van de Mens prees de stap van het IOC om Russische en Wit-Russische atleten toe te staan ​​als neutralen te strijden, en drong er bij het bestuursorgaan op aan “de non-discriminatie van elke atleet op basis van hun nationaliteit” te waarborgen.

In een recente vraag-en-antwoordverklaring die op zijn website is gepubliceerd, zei het IOC dat het “niet kan speculeren” over de vraag of Russische en Wit-Russische atleten zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Het voornemen van het IOC om een ​​pad te creëren voor Russische en Wit-Russische atleten om terug te keren naar de competitie, stuitte op kritiek, onder meer van de Oekraïense tennisser Elina Svitolina en voormalig bokskampioen Wladimir Klitschko.

Ondertussen noemde de Oekraïense presidentiële assistent Mykhaylo Podolyak het IOC een “promotor van oorlog, moord en vernietiging” in het licht van de aankondiging vorige maand – opmerkingen die het IOC verwierp als “lasterlijke verklaringen”.