De Amerikaans-Federale Staat Californië heeft de Ölkonzern ExxonMobil am Montage uitgeroepen tot een „jaar oude bouwcampagne“ met de recycling van plastic materialen. In de vorm van de Californische General State Sanwalt Rob Bonta eingereichten Klage heißt es, der Konzern habe durch “geschicktes Marketing” Verbraucher in dem Glauben gelassen, Einwegkunststoffe zou kunnen worden en ook worden gerecycled. De klacht is gebaseerd op de kosten van ExxonMobil voor de productie van miljoenen tonnen plastic, wat land en meer beslaat. Na informatie van de „New York Times“ kunt u meer dan een miljard dollar ontvangen.

“Plastic is overal, in de diepste regionen van de wereld, op de hoogste delen van de aarde en sogar in onze eigen regio,” zei Bonta. Dit is onomkeerbare schade aan het milieu en de gezondheid. ExxonMobil is blij dat het het probleem van plastic en afvalverwerking kan aanpakken, „als gevolg van recycling en recyclingproblemen“. De Konzern „genau gewusst, dat kan niet“, aldus Bonta. ExxonMobil heeft gelogen om de kosten van de planeet te winnen en de kosten van de welvaart van mensen op de steiger te vergroten.

Het konzern reageert niet meer op de vorige. De klachten van de Algemene Rijksgezondheidsdienst waren meer dan welkome inspanningen. In de VS is er een verschil tussen milieuklachten en milieuklachten. Kalifornien is een van de eersten van de beweging.

De wereldproductie van plastic duurt twintig jaar, na een productie van 460 miljoen ton door de jaren heen. Nur en nieuwe producten van kunststof zijn gerecycled. In november wollen in Zuid-Korea 175 Länder die Weltzte Phase der UN-Verhandlungen zu einem internationalen Abkommen gegen Plastikmüll einläuten.

