Die Bilder des 6. Januar 2021 haben sich in den Köpfen feller Amerikaner festgebrannt. Voor de wahrscheinlichen Anklage tegen Ex-Präsident Donald Trump schinen nun erneut Ausschreitungen möglich.

Vor einer warteten Anklage tegen de ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bereitet sich New York auf mögliche Proteste vor. Voor de Gerichtsgebäude in Downtown Manhattan herrschten gestern (Ortszeit) erhöhte Sicherheitsvorkehrungen – Metallzäune wurden aufgebaut and the Polizeipräsenz erhöht.

“Wir beobachtten that Commentare in the sozialen Medien”, zei de New Yorkse Bürgermeister Eric Adams. Die New Yorker Polizei zegt dat, dat is de enige “unangemessenen Handlungen” in der Stadt, zei Adams. Er is “zuversichtlich”, dat is de reden waarom het laag is. Trump haatte zijn inzichten ener warteten enkel Wegen Schweigegeldzahlungen en één pornoster die protesteerde en behauptet, dat er heute “festgenommen” werden.

Moglicherweise unzulässige Wahlkampfspended

US-medien heeft een verklaring afgelegd die niet mogelijk is. Onder andere van de afzender meldt CNN de heer Abend (Ortszeit), die geen frühestens heeft in de kommenden Woche GEchnet. Der Staatsanwalt von New York ermittelt gegen den abgewählten Ex-Präsidentenwegen Schweigegeldzahlungen en die Darstellerin Stormy Daniels en model Karen McDougal. Eine Anklage in de herfst wordt een wahrscheinlicher.

Die Ermittler beschäftigt die Frage, ob Trump door de Zahlung womöglich gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hoed. Schweigegeld is in den VS niet illegaal, na de Anklage kon de 130.000 dollar voor Daniels en 150.000 dollar voor McDougal als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspended darstellen. Trump, de sich erneut um een ​​Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt, wertet das Vorgehen – die andere rechtsstreitigkeiten vielen – als politiek gemotiveerde “Hexenjagd”.

ONSGeheime dienst passeert Sicherheitsplane an

Ben Montagabend kam es zu een kleinerende Protest voor dem Gericht in Manhattan – bis zum Abend (Ortszeit) blieben Ausschreitungen aus. De afzender van het CNBC-rapport, dat de US-Secretdienst gemeinsam is met de politie van New York die een veiligheidscontrole uitvoert. Trumps geprotesteerd door protesten tegen de US-Kapitol op 6 januari 2021. Damals hatte Trump seine Anhänger angestachelt, for sie gewaltsam in das Parlamentsgebäude in Washington final ranges.

Trumps Umfeld heeft altijd een andere mening gehad, dat de ex-president en de meest recente Verfahren-halten droegen, sollte es zu einer Anklage kommen – und auch freiwillig vor Gericht erscheinen droegen, um Details möglicher Anklagepunkte zu erfahren. Damit wäre one aufsehenerregende Festnahme nicht nötig. Het is verguld als wahrscheinlich, dass Trump nach solchem ​​​​förmlichen Prozedere wieder nach Hause konnte.

Die für den Fall Zuständige Grand Jury hörte geleid door de Zeugen Robert Costello, en Anwalt. De Geschwörenen-Gremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage waren soll. “Ich cann keine Gedanken lesen”, zei Costello nach seiner Aussage auf die Frage eines Reporters, tegen Trump Anklage erhoben erhoben.

Costello hatte sich mit dem Hauptzeugen der Staatsanwaltschaft, Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen, überworfen. Er is nu Cohen’s Glaubwürdigkeit infrage. “Wenn sie tegen Donald Trump wollen en handfeste Beweise haben, dann soll es so sein”, zei Costello later. Aber Cohen zei weit davon entfernt, ein “handfester Beweis” zu signaal.

DeSantis spricht von “Politischem Spektakel”

Unterdessen bekritiseerde de prominente Amerikaanse Republikein Ron DeSantis die de New Yorker Staatsanwaltschaft ihrer Ermittlungen tegen Trump woog. De Gouverneur van de federale regering van Florida, staatsman Walt Alvin Bragg, heeft een “politieke blik” als betreiben. Als een Staatssanwalt alle Verbrechen negeert en zo’n stattdessen met een val voor, der Jahre zurückliege en sich um Schweigegeldzahlungen en Pornostars drehe, verfolge ere een “politieke agenda” en nutze sein Amt als Waffe. “Dat is grundsätzlich falsch.”

DeSantis schreeuwt ogenblikkelijk als grotere innerlijke partij Konkurrent Trumps. Het is duidelijk dat het mogelijk is dat de Präsidentschaftsbewerber für die Wahl in november 2024 antreten wird. Als DeSantis nu een staatswalt in Manhattan austeilte, ließ er sich bei seinem Auftritt auch einen Seitenhieb auf Trump nicht nehmen. Als je komt, heeft een pornoster Schweigegeld om te winnen, en Schwein heeft een eigen irgendwie geartete angebliche Affäre sicherzustellen, dazu könne is nichts sagen. Damit erntete DeSantis Gelächter im Pubblikum.

Trump stichelte umgehend zurück en machte mehrdeutige Anspielungen. DeSantis droeg veelleicht irgendwann in der Zukunft von “falschen Vorwürfen und falschen Geschichten” erfahren, “when er oneerlijk en illegaal von einer Frau angegriffen wird, sogar von Klassenkameraden, die “minderjährig” sind (of andere möglicherweise einem Mann!)”, schrieb er auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk Truth Social. Er zijn verschillende delen van de wereld, Sozialleistungen kürzen zu wollen.

dpa