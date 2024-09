De 58-jarige man wordt ervan beschuldigd aandacht te hebben besteed aan de voormalige Amerikaanse presidenten Donald Trump en zijn veroordeling. Ryan R. heeft allemaal leuke nieuwsartikelen, die ook berichten sturen van CNN en ABC News.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is sinds een week na de dood van de beschuldigde Mordes en een presidentskandidaat de belangrijkste defensiemacht. Dit betekent dat de Besitz einer Feuerwaffe zal worden gebruikt als gevolg van de straf voor de komst van het serienummer van de Waffe. Ik denk dat een verhandeling in een vrije slang Haftstrafe is gebeurd.

Am 15. September is de geheime dienst in de buurt van Trumps Golfplatz Als iemand in de federale staat Florida op zijn hoede is voor de mens, zit hij in zijn achterhoofd. Der Verdächtige feuerte keine Schüsse ab en floh, wurde aber wenig später festgenommen. Gerichtsdocumenten zullen ervoor zorgen dat Rs Mobiltelefon zwölf Stunden am Tatort registreert.

Vergangene Woche hatte de Staatsanwaltschaft een mutmaßlichen Confessorbrief des Verdächtigen veröffentlicht. Demnach hatte der Mann beledigt met de Scheitern seines Vorhabensgericht. In mijn geschriften staat het: „Als er aandacht was voor Donald Trump, was ik blij om dat te zien. Ik had mijn beste wensen en zo, ik heb het kunnen verwezenlijken.“