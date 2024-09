De handen achter de rug zullen eruit zien als Carly in de keuken, voor zichzelf zorgen op een kruk, nooit een hand in de hand leggen en beginnen met fooien. Dit zijn de wetenschappen die de tieners de rest van hun leven achter Gitter hebben gebracht.

Deze verstoorde beelden van een bewakingscamera en bewakingscamera’s werden uitgevoerd door een jury in de Amerikaanse federale staat Mississippi, en dat de 15-jarige Carly Gregg de vrije teugel kreeg tijdens zijn of haar leven. Sie werd im gevangenis sterven.

Maar was hij op 19 maart 2024 gepassioneerd door jenem Tag? Voor gefocust op onbereikbare details en licht. Demnach soll Carlys Mutter, de Mathelehrerin Ashley Smylie (†40), unmittelbar voor ihrem Tod von Carlys Drogen – Houd het geheim levend. Offenbar der Auslöser für die Tat.

“Heeft uw zoon als mens met u geleefd?”

Voor Geregisseerd Kijk naar de jury, de Smylie vermoedde dat de Zimmer een fan was van de Zimmer en een verdachte Vape-Pen-fan, zoals Carly in de Zimmer zat en dat hij Mutter was met drie Schüssen uit een 357er-Magnum-tas. In deze super-awachungsvideo sinds de Schüsse en de letzten Schreie der verzweifelten Mutter zu horen.

Ashley Smylie houdt het lang vol tijdens haar reis nadat ze is opgedroogd, aangezien Carly haar met drie schoenen tegelijk ziet Foto: Northwest Rankin High School

Anschließend – da zegen de video-aufnahmen en die tussen een tekstuele richter – verzoet Carly, noch in zijn Stiefvater, de Lebensgefährten ihrer Mutter, in de Todes-Falle zu locken. Zurück in der Küche getipt sie vom Handy ihrer toten Mutter aus selenruhig: “Wann bist du zu Hause, Schätzchen?”

Je schrijft tenslotte voor een vriend en je hebt een mooie ervaring. Als de vrienden in het huis van de familie gelukkig zijn, zullen ze zeggen: „Heb je samen geleefd als een mens?“ Dan zul je zeggen dat de vrienden met hun leven hebben geleefd en zeiden: „Mijn leven is de volgende dag.“

Stiefvater stapt in de Waffe

Maar Carlys zei dat Angriff, van Heath Smylie, uit elkaar ging. Vor Gericht beschrieb Smylie, was ich abspielte, als er nach Hause kam: “Ik had die Küchentür noch één keer drie of vier Zentimeter geoffnet, het ging goed in Schuss. Die Wafel blitzte vor meinem Gesicht auf. Je kunt niet fout gaan, maar ik zal blij zijn met mijn handen op de wafel en genieten van Carly’s entrissen.

De beelden van de toezichthoudende taken zeggen Carly Gregg over de geschiedenis van de Tat. Met de Handy ihrer toten Mutter schreibt sie ihrem Stiefvater, um ihn ebenfalls in die Falle zu locken Foto: Law&Crime/PLANET PHOTOS

U kunt zien hoe de video’s worden bekeken na het gevecht met uw geliefde vanuit het huis. In seinem bedrückenden Niet-trufvoordat het oordeel werd uitgesproken, mompelde Heath: „Ik heb mijn moeder bij je gebracht! Ik heb ernaar uitgekeken je te zien!“

Verteidigung lehnte Deal der Staatsanwaltschaft ab

Ausgerechnet der engegriffene Stiefvater zei aber auch aus: “Ik heb noch niet zo jemanden gesehen, niet mal in Filmen. Je bent niet de enige, en je bent niet de enige, dus je kunt het onthouden.“ Ik herinner me dat ik Carly ben als „de kleintjes Mädchen“, aber an diesem.

Lees het ook

Na de procedure heeft de psychiater Carly gecertificeerd als zijnde een „mentale geestelijke gezondheidstoestand“. U zult blij zijn met uw steun en steun voor uw lichaam, uw lichaam en uw lichaam dissociatieve stoornis had. De Staatsanwaltschaft schmetterte de Linie der Verteidigung (Unzurechnungsfähigkeit) jedoch ab – Carly heeft “den ongeïnteresseerde juiste en foute” kannt.

Na 40 jaar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken Carly een deal gesloten. gevangenis freekommen ware. Die lehnte ihre Verteidigung jedoch ab. Na nog een beoordeling zal de jury definitief worden samengesteld deel .