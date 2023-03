De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kondigde donderdag 150 miljoen dollar (141 miljoen euro) aan humanitaire hulp aan voor de Sahelregio, inclusief het democratische Niger. Blinken is de hoogste Amerikaanse functionaris die de voormalige Franse kolonie heeft bezocht.

“Niger is een jonge democratie in een uitdagend deel van de wereld”, zei Blinken op een persconferentie in de hoofdstad Niamey. “Maar het blijft trouw aan de waarden die we delen. Niger heeft snel de democratische waarden verdedigd die in buurlanden worden bedreigd.”

Zowel Frankrijk als de VS hebben troepen in Niger om de opstanden in de regio te bestrijden.

De opmerkingen van Blinken komen op een moment dat Rusland zijn intrede doet in de regio. Mali en Burkina Faso hebben sinds 2020 elk twee militaire staatsgrepen ondergaan, waardoor de regio steeds onstabieler wordt. Beide buurlanden hebben Franse troepen uit hun land verdreven en Russische militaire hulp ingeroepen te midden van het geweld van islamitische extremisten. Niger is er echter in geslaagd weerstand te bieden aan een recente golf van militaire staatsgrepen en Russische huurlingen die zijn buurlanden destabiliseren.

Associatie met de Russische huurlingengroep Wagner zou geen goed voorteken zijn voor de twee landen, zei Blinken op een gezamenlijke persconferentie met de Nigerse minister van Buitenlandse Zaken Hassoumi Massoudou.

“Het is niet alleen dat we weten dat dit slecht zal aflopen – we hebben het al gezien”, zei Blinken, herhalend dat de Russische huurlingengroep niet tot de gewenste resultaten heeft geleid in andere regio’s waar het opereerde. “We hebben gezien dat landen zwakker, armer, onzekerder en minder onafhankelijk werden als gevolg van de associatie met Wagner.”

De topdiplomaat van Niger voegde eraan toe dat Wagners aanwezigheid vaak te zien was in mislukte staten.

“Onze hoop is dat het niet deze weg inslaat naar deze organisatie die wij als crimineel en huursoldaat beschouwen”, zei Massoudou. “We zien dat Wagner alleen aanwezig is in mislukte of falende staten”, zei hij.

De minister van Buitenlandse Zaken van Niger veroordeelde vervolgens de Russische oorlog in Oekraïne, iets waar de meeste Afrikaanse diplomaten van hebben afgezien.

mk/sms (AFP, AP)